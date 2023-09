Medline Canada annonce un nouveau centre de distribution de fournitures médicales en Alberta





L'installation de 160 000 pieds carrés servira de centre opérationnel dans l'Ouest du pays.

MISSISSAUGA, ON, le 18 sept. 2023 /CNW/ - Medline Canada, Corporation, un important fabricant et distributeur de fournitures médicales, a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'un nouveau centre de distribution de 160 000 pieds carrés à Rocky View, en Alberta, juste au nord de Calgary, doublant ainsi sa superficie d'entreposage actuelle dans la province.

Au cours des cinq dernières années, Medline Canada a élargi son empreinte opérationnelle et son réseau d'approvisionnement à l'échelle nationale, tout en augmentant sa gamme de produits, ses capacités et sa part de marché. Le nouveau centre de distribution de l'Ouest améliorera l'agilité de l'entreprise et la réactivité du service aux clients de cette région.

« Chaque jour, nous oeuvrons à notre mission qui consiste à aider les clients à obtenir les meilleurs résultats dans tous les milieux de soins de santé. Nous veillons à ce qu'ils aient les bons produits et les bonnes solutions en temps voulu, d'un océan à l'autre, a déclaré Ernie Philip, président de Medline Canada. En augmentant la capacité de notre réseau, nous répondons à la demande croissante dans l'Ouest tout en jetant des bases plus solides pour l'expansion de nos secteurs d'activité : soins hospitaliers, soins primaires et soins de longue durée. »

Medline compte parmi les compagnies possédant les stocks les plus considérables au Canada, lui permettant d'assurer la disponibilité de fournitures et d'équipement médical à toute une gamme d'établissements, tels qu'hôpitaux, cliniques, résidences pour personnes âgées, pharmacies et magasins de détail.

Grâce à l'ajout de cette nouvelle installation de distribution dans l'Ouest, Medline dispose maintenant de plus d'un million de pieds carrés d'espace d'entreposage au pays. Stratégiquement situées en huit emplacements, les installations, dont le centre de distribution national de 600 000 pieds carrés, certifié LEED®, à Guelph, en Ontario, fournissent des services de logistique, d'entreposage et de planification de la demande.

« Les soins de santé sont soumis à des pressions dans toutes les provinces, et nous y répondons en proposant davantage de moyens de soutenir nos clients, a poursuivi M. Philip. En étant plus efficaces, agiles et résilients, nous renforçons l'excellence de nos opérations et permettons à notre personnel de maximiser l'impact sur nos clients dans l'ensemble du continuum des soins de santé. »

Medline Canada prévoit expédier les premières commandes client en provenance de la nouvelle installation en janvier 2024.

Medline est l'un des principaux fabricants et fournisseurs mondiaux de produits et services médicaux de haute qualité destinés au secteur des soins de santé. Notre expertise en matière de solutions pour l'ensemble du secteur des soins de santé, combinée à une chaîne d'approvisionnement agile et de grande envergure, nous permet de travailler en partenariat avec nos clients pour améliorer les soins aux patients, les résultats cliniques et la gestion efficace des coûts, ainsi qu'offrir un accès rapide à des produits de qualité.

En appliquant nos valeurs CARES tous les jours, dans tout ce que nous entreprenons, chez Medline Canada, nous sommes profondément engagés envers la santé et le bien-être de nos clients, employés, partenaires et communautés. Avec plus de 628 employés, dont 115 professionnels cliniques et de la vente, et huit centres de distribution répartis dans tout le Canada, nous sommes un partenaire de confiance qui répond aux besoins de santé des Canadiens d'un océan à l'autre. Ensemble au coeur des soinsMC. Pour obtenir d'autres informations, visitez le site Web https://www.medline.ca.

