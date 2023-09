Forrester annonce le programme complet de la conférence Technology & Innovation EMEA 2023





Forrester (Nasdaq : FORR) a annoncé aujourd'hui le programme complet de la conférence Technology & Innovation EMEA, qui se tiendra à Londres et en numérique les 12 et 13 octobre 2023. À mesure que la technologie s'implante dans toutes les fonctions de l'entreprise, le rôle de l'organisation technologique et de son leader a changé. Pour rester compétitifs dans l'environnement commercial actuel, les leaders technologiques doivent anticiper les besoins futurs des clients et aligner les capacités commerciales critiques, le tout soutenu par la technologie, pour aider leurs entreprises à capter de la valeur et à stimuler leur croissance.

Lors de la conférence Technology & Innovation EMEA de cette année, les directeurs de l'information, de la technologie, du numérique et d'autres leaders technologiques apprendront les bonnes pratiques permettant d'aider leurs organisations à donner la priorité aux bonnes décisions, à accélérer la rentabilisation et à obtenir des résultats positifs pour les clients et les employés. Ils apprendront également à tirer parti des technologies émergentes telles que l'IA générative afin de stimuler l'innovation et améliorer l'efficacité.

L'événement comprendra plusieurs conférenciers invités, notamment Hitendra Wadhwa, auteur renommé, professeur à la Columbia Business School et fondateur du Mentora Institute, et Mitchell Nova, responsable de la livraison numérique et de la stratégie de Lloyds Banking Group, qui expliqueront comment les nouvelles technologies peuvent améliorer les plateformes d'architecture existantes afin de susciter la transformation. La conférence Technology & Innovation EMEA rendra également hommage aux lauréats EMEA des Technology Awards de Forrester, qui récompensent les organisations ayant mis en oeuvre avec succès des stratégies technologiques axées sur les résultats et le client afin d'accélérer la croissance de l'entreprise.

Les discours et présentations à ne pas manquer incluent :

Le rôle de la technologie dans la stimulation du moteur de croissance axé sur le client. Ce discours traite de la manière dont les cadres technologiques doivent travailler avec les principales parties prenantes de leur organisation pour élaborer des stratégies qui génèrent de la valeur pour le client et suscitent, créent et amplifient la croissance.

Ce discours traite de la manière dont les cadres technologiques doivent travailler avec les principales parties prenantes de leur organisation pour élaborer des stratégies qui génèrent de la valeur pour le client et suscitent, créent et amplifient la croissance. Prédictions 2024. L'IA générative gagne exponentiellement du terrain dans l'avenir du travail, de la rédaction, de l'expérience client et de l'écriture de code. Dans ce discours, découvrez la prochaine frontière de l'innovation, les menaces, les avantages et les opportunités de l'année à venir.

L'IA générative gagne exponentiellement du terrain dans l'avenir du travail, de la rédaction, de l'expérience client et de l'écriture de code. Dans ce discours, découvrez la prochaine frontière de l'innovation, les menaces, les avantages et les opportunités de l'année à venir. L'engouement pour les métavers est terminé. Le vrai travail continue. Le métavers n'existe pas encore, mais des précurseurs existent, dans des scénarios orientés vers le consommateur et l'employé. Cette présentation examinera comment les entreprises atteignent les consommateurs dans des mondes virtuels et comment elles peuvent utiliser de nouveaux environnements pour l'accueil, la formation et la collaboration des employés.

Le métavers n'existe pas encore, mais des précurseurs existent, dans des scénarios orientés vers le consommateur et l'employé. Cette présentation examinera comment les entreprises atteignent les consommateurs dans des mondes virtuels et comment elles peuvent utiliser de nouveaux environnements pour l'accueil, la formation et la collaboration des employés. Réalité ou fiction : Quand investir dans la prochaine nouveauté ? L'IA générative occupe déjà une place de choix dans le portefeuille technologique des entreprises. Cette présentation révèle l'état actuel des dernières technologies émergentes, ce que cela signifie pour les entreprises et les leçons que les dirigeants peuvent tirer des premiers utilisateurs de ces technologies.

L'IA générative occupe déjà une place de choix dans le portefeuille technologique des entreprises. Cette présentation révèle l'état actuel des dernières technologies émergentes, ce que cela signifie pour les entreprises et les leçons que les dirigeants peuvent tirer des premiers utilisateurs de ces technologies. Les leaders numériques doivent devenir plus audacieux pour combler les lacunes en matière de compétences. Toutes les organisations sont confrontées à des lacunes en matière de compétences lorsqu'elles s'attaquent à leur initiative de transformation numérique au sens large. Cette présentation examinera comment la plupart des chefs d'entreprise européens ont des difficultés à trouver les talents numériques dont ils ont besoin et ce qu'ils peuvent faire pour relever ce défi.

« Indépendamment du climat économique, la technologie et l'innovation sont essentielles pour stimuler la croissance des entreprises », déclare Pascal Matzke, hôte de l'événement et vice-président, directeur de recherche chez Forrester. « Étant donné que les DSI et l'organisation informatique ont le plus grand contrôle et la plus grande visibilité sur les activités, les processus et les systèmes de données, ils sont les mieux placés pour avoir une vue d'ensemble et pour aider à donner la priorité aux initiatives qui stimulent la croissance. Lors de la conférence Technology & Innovation EMEA, les leaders technologiques apprendront comment développer des stratégies résilientes, adaptatives et créatives qui inspirent l'innovation, améliorent l'expérience des clients et optimisent les résultats de l'entreprise. »

Les participants en personne assisteront à des discussions animées, à des ateliers de conseil et à des programmes spéciaux, notamment le Women's Leadership Forum, l'Executive Leadership Exchange, un programme exclusif destiné aux dirigeants cadres, et plusieurs présentations sur la diversité et l'inclusion. Les participants numériques auront accès à toutes les présentations de la conférence et aux sponsors par l'intermédiaire de la plateforme de l'événement.

Ressources :

Inscrivez-vous à la conférence Technology & Innovation EMEA 2023 de Forrester.

Consultez le programme complet et les intervenants de la conférence Technology & Innovation EMEA 2023.

En savoir plus sur les opportunités de sponsoring de la conférence Technology & Innovation EMEA.

Suivez @Forrester et #ForrTech pour les dernières nouvelles.

À propos de Forrester

Forrester (Nasdaq : FORR) est l'une des sociétés de recherche et de conseil les plus influentes au monde. Nous aidons les dirigeants des secteurs de la technologie, de l'expérience client, du numérique, du marketing, des ventes et des produits à utiliser l'obsession du client à accélérer la croissance. Grâce à la recherche, aux conseils et aux événements exclusifs de Forrester, les dirigeants du monde entier sont en mesure de faire preuve d'audace au travail, de gérer le changement et de placer leurs clients au centre de leur leadership, de leur stratégie et de leurs opérations. Nos connaissances uniques s'appuient sur des enquêtes annuelles menées auprès de plus de 700 000 consommateurs, chefs d'entreprise et leaders technologiques dans le monde entier ; des méthodologies de recherche rigoureuses et objectives, y compris les évaluations Forrester Wavetm ; 70 millions de votes en temps réel ; et l'expérience partagée de nos clients. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Forrester.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

18 septembre 2023 à 10:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :