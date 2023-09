Deuxième et dernière fin de semaine de travaux intensifs dans l'axe du pont Pierre-Laporte, dès ce vendredi en soirée





LÉVIS, QC, le 18 sept. 2023 /CNW/ - À l'approche de la seconde et dernière phase de travaux intensifs sur le pont Risi, situé à Lévis, dans l'axe du pont Pierre-Laporte, le ministère des Transports et de la Mobilité durable demande à nouveau la collaboration des usagers afin de favoriser le bon déroulement des opérations prévues du vendredi 22 septembre, 21 h, au lundi 25 septembre, 5 h.

Ainsi, durant cette période, seulement une voie en direction sud, à contresens, et deux voies en direction nord de l'autoroute 73 seront ouvertes à la circulation dans le secteur du pont Pierre-Laporte. Des restrictions de camionnage seront également en vigueur pour les véhicules lourds dont la largeur dépasse 3,4 mètres.

Ces interventions occasionneront une forte congestion routière. Le Ministère rappelle aux usagers d'éviter le secteur des ponts et les déplacements interrives non essentiels pendant cette fin de semaine. Pour limiter les répercussions sur la circulation, la coopération des automobilistes est sollicitée, et lorsque c'est possible, le covoiturage et les transports collectifs ou actifs sont à privilégier.

Les travaux consistent à remplacer, sur la chaussée en direction sud, le joint du tablier du pont Risi, lequel enjambe la rivière Chaudière. Une première phase, réalisée avec succès à la mi-août, a permis de changer le joint du pont sur la chaussée en direction nord.

La date et la durée des travaux peuvent être modifiées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques. Le Ministère invite les usagers à planifier leur itinéraire en consultant Québec 511, et à porter une attention particulière aux panneaux à messages variables déployés à des endroits stratégiques sur le réseau routier, pour indiquer les fermetures et les temps de parcours.

Pour la sécurité des usagers et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Faits saillants :

La Société des traversiers du Québec bonifiera son service entre les rives de Québec et Lévis, en ajoutant des départs rapides en partance des deux rives, les 23 et 24 septembre.

Pour faciliter les déplacements interrives, la Société de transport de Lévis mettra en service la navette Paquet, les 23 et 24 septembre, entre la Traverse Québec-Lévis et le stationnement Desjardins, près de la rue Saint-Omer (intersection rue des Commandeurs et rue du Charbonnier). Cette navette sera en fonction de 9 h à 22 h, et offrira des passages toutes les 20 minutes. Détails au stlevis.ca.

Ces travaux sont requis à la suite d'un bris du joint du tablier du pont qui a causé un accident et une congestion majeurs en mars 2022. Depuis, des interventions de réparation temporaire ont été réalisées, mais le joint du tablier a tout de même atteint sa fin de vie utile.

18 septembre 2023 à 10:00

