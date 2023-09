Invitation aux médias - DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL 2022-2023 DU PROTECTEUR DU CITOYEN





QUÉBEC, le 18 sept. 2023 /CNW/ - Le jeudi 21 septembre 2023, Marc-André Dowd, protecteur du citoyen, rendra publics les constats de son rapport annuel 2022-2023.

La conférence de presse aura lieu à 11 h, à la salle Evelyn-Dumas 1.30 de l'édifice Pamphile-Le May (1035, rue des Parlementaires). Elle pourra être visionnée en direct sur le site assnat.qc.ca.

Les journalistes membres de la Tribune de la presse (ou qui auront obtenu une accréditation de cette dernière) pourront obtenir le rapport SOUS EMBARGO à la salle Evelyn-Dumas 1.30 de l'édifice Pamphile-Le May (1035, rue des Parlementaires) le matin même, entre 9 h et 10 h. Le vice-protecteur Intégrité publique, services aux usagers et mandats spéciaux, Claude Dussault, et la vice-protectrice Services aux citoyens, Tania Roussel, y seront et pourront répondre aux questions techniques ou de compréhension.

Les journalistes qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse et qui souhaitent obtenir une accréditation doivent s'adresser au Secrétariat de la Tribune de la presse avant de se présenter à l'Assemblée nationale : 418 643-1357/[email protected].

Le 53e rapport annuel du Protecteur du citoyen sera accessible sur le site protecteurducitoyen.qc.ca le 21 septembre 2023, une fois déposé par la Présidente de l'Assemblée nationale, vers 10 h 15.

Obtention du rapport annuel SOUS EMBARGO 21 septembre 2023, entre 9 h et 10 h Salle Evelyn-Dumas 1.30 de l'édifice Pamphile-Le May (1035, rue des Parlementaires)



Conférence de presse 21 septembre 2023, 11 h Salle Evelyn-Dumas 1.30 de l'édifice Pamphile-Le May (1035, rue des Parlementaires)

SOURCE Protecteur du citoyen

18 septembre 2023 à 10:00

