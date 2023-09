Desjardins annonce une contribution de 1?250?000 $ à la Cité de l'innovation circulaire et durable





VICTORIAVILLE, QC, le 18 sept. 2023 /CNW/ - Le Mouvement Desjardins est fier de contribuer à la Cité de l'innovation circulaire et durable en lui donnant un appui financier important de 1,25 M$ grâce à son Fonds du Grand Mouvement. Cet engagement vise à accompagner la Cité dans son ambition de devenir un acteur incontournable en innovation circulaire et en développement durable en pilotant des projets d'envergure pour propulser notre région et les entreprises dans la nouvelle économie.

Cette initiative s'inscrit parfaitement dans le plan d'action climatique du plus grand groupe financier coopératif et sa vision du développement durable pour accélérer la transition des entreprises vers une économie plus durable.

«?Desjardins est fier de soutenir financièrement la réalisation de ce projet qui contribue à l'attractivité et au dynamisme de la région. La transition vers l'économie circulaire est fondamentale pour permettre aux entreprises d'assurer leur croissance tout en contribuant à un avenir prospère pour les générations futures?», a déclaré Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

«?Ce soutien financier est d'une très grande importance et permettra à la ville et la région de développer une économie verte, circulaire et durable sur son territoire. Je tiens à remercier sincèrement Desjardins, qui est un partenaire de premier plan dans cet ambitieux projet qui fera de nous le leader du développement durable », a mentionné Antoine Tardif maire de Victoriaville et président de la CDEVR.

«?Cette reconnaissance d'une des plus grandes institutions financières au Canada arrive à point à cette étape importante de développement de notre projet d'innovation circulaire et de révolution industrielle verte. Ce partenariat permettra à la Cité de l'innovation circulaire et durable d'accompagner nos fleurons régionaux dans leur transition vers un développement plus durable?», a conclu Frédérik Boisvert, directeur général de la CDEVR.

Exemple concret : la valorisation des eaux usées

Cette annonce a eu lieu au sein de l'entreprise Sani Marc, partenaire de la Cité dans le cadre d'un projet de valorisation des eaux usées.

Le traitement des eaux usées industrielles représente un enjeu majeur pour les villes, notamment en raison des coûts économiques et des impacts environnementaux. Les experts ont développé une recette valorisant les rejets pluviaux qui consiste à cultiver des microalgues dans une serre afin de les transformer en pâte menant à la fabrication de contenants thermoformés.

En plus d'engendrer des économies annuelles significatives pour les municipalités et les industries émettrices, cette innovation majeure permet d'accélérer le temps de décomposition trop élevé des contenants thermoformés que l'on retrouve habituellement sur le marché.

« Par sa volonté d'être leader dans ses pratiques durables et circulaires, l'équipe de Sani Marc est heureuse de franchir de nouveaux horizons en développant ce projet d'innovation circulaire avec la Cité et remercie Desjardins pour l'engagement financier. Un apport important à l'économie de la région et du Québec?», a expliqué Mylène Lavigne, vice-présidente à la direction -Sani Marc.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 409,6 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les meilleurs employeurs au monde pour les femmes selon le magazine Forbes. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, une gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

A? propos de la Cite? de l'innovation circulaire et durable de Victoriaville et sa re?gion

La Cite? de l'innovation circulaire et durable servira a? mutualiser les forces du territoire de Victoriaville et sa re?gion afin de poursuivre son leadership en de?veloppement durable et en innovation autour de l'e?conomie circulaire. La Cite? est soutenue et propulse?e par la Corporation de de?veloppement e?conomique de Victoriaville et sa re?gion (CDEVR).

