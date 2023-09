itel dévoile son smartphone phare S23+ : la fusion de l'élégance de son écran incurvé et de performances exceptionnelles





itel, marque leader mondiale de la vie intelligente qui s'engage à fournir des produits électroniques grand public abordables et de bonne qualité, a annoncé l'arrivée imminente de son smartphone phare à écran incurvé, l'itel S23+. Combinant une technologie de pointe et des fonctionnalités innovantes, l'itel S23+ est prêt à révolutionner l'expérience du smartphone, le tout dans une gamme de prix incroyable.

Découvrez l'avenir de la brillance visuelle avec un écran incurvé fascinant

L'élément central de l'itel S23+ est son remarquable écran AMOLED FHD+ incurvé de 6,78 pouces, qui élève l'excellence visuelle vers de nouveaux sommets. La courbure de 59 degrés de l'écran crée une expérience visuelle envoûtante qui enveloppe les bords afin d'immerger les utilisateurs dans leur contenu. Avec un rapport écran/corps impressionnant de 93 %, cet écran incurvé offre des vues immersives qui captivent les sens. Associé à une haute résolution de 1080x2400, il offre une clarté dynamique et des détails colorés.

Assistant IA transparent : intégration Aivana GPT

Intégrant le système itel OS13, l'itel S23+ sera mis à jour pour intégrer de manière transparente l'assistant vocal Aivana GPT, offrant un support automatisé pour les appels téléphoniques vocaux, WhatsApp, la musique, les SMS, la météo, la navigation cartographique, le réveil, la recherche, la traduction, les paramètres du téléphone, et plus encore, afin de vous aider à effectuer des tâches rapidement et facilement à l'aide de commandes vocales.

De plus, l'itel 23+ est le premier smartphone itel doté d'une barre dynamique, ce qui rend plus pratique et plus fluide que jamais l'accès aux notifications cruciales telles que l'état de la batterie, les appels entrants, les rappels et l'état de déverrouillage.

Des performances inégalées combinées à une capacité de stockage importante et à une grande batterie

L'itel S23+ redéfinit les capacités de stockage avec jusqu'à 16 Go de RAM et une capacité de stockage interne considérable de 256 Go. Sa technologie innovante Extended RAM exploite 8 Go supplémentaires de ROM, ce qui permet des transitions fluides entre 20 applications en arrière-plan. Cela garantit un fonctionnement multitâche transparent et efficace, même lors d'activités gourmandes en ressources.

Équipé d'une charge rapide de 18 W et d'une puissante batterie de 5 000 mAh, l'itel S23+ garantit une longue autonomie en veille et une recharge rapide. Avec une charge complète réalisable en seulement 2 heures, les utilisateurs peuvent rester connectés sans interruption.

Une excellence photographique améliorée pour capturer les moments précieux

Le système d'appareil photo est doté d'un objectif AI Selfie de 32 MP et d'une remarquable caméra portrait de 50 MP. Avec une grande ouverture F1,6, l'appareil photo capture des photos claires et éclatantes, même dans des conditions de faible luminosité. Le mode Eye Tracking révolutionnaire garantit qu'aucun moment ne passe inaperçu, facilitant ainsi la capture de portraits impeccables. La fonction Portrait Lite offre en outre une série d'options personnalisées pour améliorer méticuleusement chaque aspect de votre photo, du teint de la peau aux traits et à la forme du visage.

L'engagement d'itel pour la satisfaction du client est évident dans les offres de l'itel S23+. L'appareil est assorti d'une garantie impressionnante de 36 mois et d'un remplacement gratuit de l'écran pendant 6 mois en Afrique, ce qui souligne la confiance d'itel dans la durabilité du produit et dans les services de marque. En tant que premier smartphone haut de gamme à écran incurvé d'itel, le S23+ marque une étape passionnante dans notre volonté de repousser les limites technologiques, d'améliorer la satisfaction des utilisateurs et de mettre l'innovation à la portée d'un plus grand nombre d'entre eux.

À propos d'itel

Fondée il y a plus de 10 ans, itel est une marque reconnue pour une vie intelligente pour tous. Adoptant le slogan « Profitez d'une vie meilleure » comme philosophie de marque, la mission d'itel consiste à fournir à chacun des produits électroniques grand public et des produits de style de vie à prix abordable. Elle démocratise la technologie en donnant accès à la technologie et à la connectivité aux consommateurs qui n'y ont pas encore accès.

itel a étendu sa présence mondiale dans plus de 70 marchés émergents. itel dispose d'un portefeuille de produits comprenant des smartphones, des téléviseurs, des accessoires, des appareils électriques, des appareils ménagers, des ordinateurs portables et des produits de style de vie.

Au deuxième trimestre 2023, elle a été classée n°1 mondiale des marques de smartphones à moins de 75 $ et n°1 des marques de téléphones multifonctions selon les données d'IDC.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://www.itel-life.com/

18 septembre 2023 à 10:00

