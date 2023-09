Avis aux médias - La gouverneure générale remettra des décorations pour actes de bravoure lors d'une cérémonie de remise de distinctions honorifiques à la Citadelle de Québec

La thérapie cellulaire expérimentale portant sur le bemdanéprocel (BRT-DA01) a été bien tolérée et n'a présenté aucun problème majeur d'innocuité chez les 12 participants, dont trois Canadiens, dans les cohortes ayant reçu une faible dose et une dose...

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - RÉSERVÉ AUX MÉDIAS PROFESSIONNELS, COMMERCIAUX ET MÉDICAUX Pharmanovia, une entreprise pharmaceutique mondiale qui commercialise de nouveaux médicaments et dynamise, prolonge et élargit le cycle de vie des médicaments...