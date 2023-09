Tr'ondëk-Klondike inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO





Ce bien sériel, composé de huit lieux patrimoniaux distincts, est un archivage vivant d'une période de profonds changements et de bouleversements pour Tr'ondëk Hwëch'in avec le début de l'expansion coloniale

GATINEAU, QC, le 18 sept. 2023 /CNW/ - Hier, au cours des travaux de la 45e session du Comité du patrimoine mondial à Riyad, en Arabie saoudite, Tr'ondëk-Klondike, situé dans la patrie de Tr'ondëk Hwëch'in dans le nord-ouest du Canada, a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Dirigé par le gouvernement Tr'ondëk Hwëch'in et le Comité consultatif du site du patrimoine mondial Tr'ondëk-Klondike, avec l'appui du gouvernement du Yukon, de Dawson City, de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, et de Parcs Canada, Tr'ondëk-Klondike raconte l'histoire des expériences et des réponses de Tr'ondëk Hwëch'in à l'expansion étonnamment rapide du colonialisme sur leurs terres de genèse entre 1874 et 1908. Les preuves archéologiques et historiques indiquent des chronologies de l'occupation autochtone et des colons de sites importants dans toute la région et, ensemble, constituent un dossier complet des événements qui ont transformé le mode de vie de Tr'ondëk Hwëch'in.

Le site du patrimoine mondial Tr'ondëk-Klondike est un bien sériel composé de huit sites patrimoniaux distincts : Fort Reliance; Ch'ëdähdëk (Forty Mile); Ch'ëdähdëk Tth'än K'et (Dënezhu Graveyard); Fort Cudahy et Fort Constantine; Tr'ochëk; Dawson City; Jëjik Dhä Dënezhu Kek'it (Moosehide Village); et Jëjik Dhä Tthe Zra'y Kek'it (Black City). Ces sites totalisent collectivement 334 hectares de terres et englobent des sites constitutifs le long de parties de la rivière Yukon et de la rivière Blackstone.

La composition culturelle unique de la région est le produit de la coexistence de Tr'ondëk Hwëch'in et des colons au cours du dernier siècle et demi. L'expérience de Tr'ondëk Hwëch'in et son adaptation au colonialisme des colons européens ont marqué le paysage avec des attributs distincts du patrimoine culturel qui subsistent à ce jour.

Avec cette inscription, Tr'ondëk-Klondike s'associe à la liste croissante des sites du patrimoine mondial au Canada, qui comprend des endroits inspirants tels que le parc national Nahanni, le parc national Wood Buffalo, le parc national du Gros-Morne, l'arrondissement historique du Vieux-Québec et le canal Rideau.

« Cela fait plus d'une décennie que Tr'ondëk Hwëch'in a pris en charge l'administration du projet du patrimoine mondial Tr'ondëk-Klondike et nous sommes heureux de recevoir cette nouvelle. Tr'ondëk-Klondike nous offre une autre occasion de raconter notre histoire - l'histoire de Tr'ondëk Hwëch'in et notre intendance continue de cette terre depuis des temps immémoriaux. Dans cette mise en candidature, nous rendons hommage à nos ancêtres qui ont géré la terre avant nous, et nous nous tournons vers l'avenir, en sachant que ces endroits spéciaux seront respectés par les générations à venir. »

Hähkè Darren Taylor

Chef de Tr'ondëk Hwëch'in

« Tr'ondëk-Klondike est un exemple de paysage irrévocablement et rapidement modifié par l'expansion coloniale au Yukon. Ce n'est qu'avec une profonde réflexion que l'on peut comprendre les impacts de l'expansion coloniale sur les terres, les eaux et sur Tr'ondëk Hwëch'in. L'inscription de Tr'ondëk-Klondike sur la Liste du patrimoine mondial est une occasion mémorable et le résultat de nombreuses années de dévouement de la part de toutes les personnes impliquées. Félicitations au Comité consultatif du site du patrimoine mondial Tr'ondëk-Klondike et à toutes les personnes qui ont participé à cette inscription! »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Ma première pensée avec cette inscription, a été de me souvenir de toutes les personnes qui ont contribué, les personnes qui ont travaillé si inlassablement pour raconter l'histoire, pour partager l'histoire, en veillant à ce que notre histoire ne continue pas à être éclipsée par le récit de la ruée vers l'or. Beaucoup de ces contributeurs importants ne sont plus avec nous. Avec cette inscription, nous rendons hommage à tous les aînés, au personnel et aux membres de la communauté qui ont apporté leurs connaissances, leur temps et leur enthousiasme à ce projet. L'inscription de Tr'ondëk-Klondike comme site du patrimoine mondial confirme ce que nous avons toujours su - que cette terre est très sacrée pour nous, et elle raconte une histoire pertinente pour le monde. Le défi permanent du colonialisme est un système d'oppression qui a touché de nombreux peuples autochtones, il est important que nous en parlions, et les gens apprennent. Les visiteurs de nos terres profiteront de ces connaissances. »

Debbie Nagano

Directrice du patrimoine Tr'ondëk Hwëch'in et coprésidente du Comité consultatif du site du patrimoine mondial Tr'ondëk-Klondike (TKWHS)

"Je suis fier de voir Tr'ondëk-Klondike officiellement inscrit en tant que site du patrimoine mondial de l'UNESCO grâce à des années de travail acharné de la part de Tr'ondëk Hwëch'in. En investissant dans des travaux importants comme celui-ci, notre gouvernement aide les Premières Nations à faire mieux connaître leur histoire à un plus grand nombre de Canadiens et de personnes autour du monde."

L'honorable Dan Vandal

Ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor

« Félicitations à Tr'ondëk Hwëch'in et à toutes les personnes qui ont contribué à l'inscription de Tr'ondëk-Klondike à la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. L'histoire racontée par l'entremise de Tr'ondëk-Klondike offre enfin une perspective cruciale et souvent poignante qui a disparu depuis longtemps du récit établi de la ruée vers l'or du Klondike. Le gouvernement du Yukon est fier d'avoir été un partenaire dans cette importante réalisation. »

John Streicker

Ministre du Tourisme et de la Culture, gouvernement du Yukon

Les faits en bref

Le projet d'inscription Tr'ondëk-Klondike est dirigé par Tr'ondëk Hwëch'in et guidé par un comité consultatif communautaire. Le comité est composé de représentants de l'Association des visiteurs du Klondike, de la Chambre de commerce de Dawson , du musée de Dawson City , de la Klondike Placer Miners Association, de la Chambre des mines du Yukon , de Dawson City , du gouvernement du Yukon - Tourisme et Culture, des lieux historiques nationaux de Parcs Canada - Klondike, de résidents locaux et d'un citoyen Tr'ondëk Hwëch'in.

commerce de , du musée de , de la Klondike Placer Miners Association, de la Chambre des mines du , de , du gouvernement du - Tourisme et Culture, des lieux historiques nationaux de Parcs Canada - Klondike, de résidents locaux et d'un citoyen Tr'ondëk Hwëch'in. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) cherche à encourager l'identification, la protection et la préservation du patrimoine culturel et naturel dans le monde considéré comme ayant une valeur exceptionnelle pour l'humanité.

Ce qui rend le concept de patrimoine mondial exceptionnel, c'est son application universelle. Les sites du patrimoine mondial sont importants pour tous les peuples du monde, quel que soit le territoire sur lequel ils sont situés.

Parcs Canada, en tant que représentant de l'État parti du Canada à la Convention du patrimoine mondial, dirige sa mise en oeuvre au Canada et coordonne les contributions et les activités des partenaires provinciaux, territoriaux, municipaux et autochtones. Parcs Canada a également des responsabilités complètes ou partagées pour la gestion de 13 des 21 sites du patrimoine mondial du Canada . Huit autres sont entièrement gérés par d'autres administrations, comme les autorités municipales, provinciales ou autochtones.

à la Convention du patrimoine mondial, dirige sa mise en oeuvre au et coordonne les contributions et les activités des partenaires provinciaux, territoriaux, municipaux et autochtones. Parcs Canada a également des responsabilités complètes ou partagées pour la gestion de 13 des 21 sites du patrimoine mondial du . Huit autres sont entièrement gérés par d'autres administrations, comme les autorités municipales, provinciales ou autochtones. Tr'ondëk-Klondike est le premier site culturel du patrimoine mondial du Yukon . Kluane / Wrangell-St. Elias / Glacier Bay / Tatshenshini-Alsek, situé au Yukon , en Alaska et en Colombie-Britannique, a été inscrit en tant que site naturel à la Liste du patrimoine mondial en 1979.

. Kluane / Wrangell-St. Elias / Glacier Bay / Tatshenshini-Alsek, situé au , en et en Colombie-Britannique, a été inscrit en tant que site naturel à la Liste du patrimoine mondial en 1979. Tr'ondëk Hwëch'in est une Première Nation autonome qui compte environ 1300 citoyens.

Le territoire traditionnel de Tr'ondëk Hwëch'in est centré sur la rivière Yukon , dans le centre nord du Yukon .

, dans le centre nord du . L'Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor) a versé plus de 1,4 million de dollars pour appuyer Tr'ondëk Hwëch'in dans sa mise en candidature de Tr'ondëk-Klondike à l'UNESCO, y compris des investissements récents de : Plus de 710 000 $, entre 2016 et 2019, par l'entremise du volet Programme de préparation des collectivités aux possibilités économiques (PPCPE) du Programme de possibilités économiques pour les Autochtones du Nord (PPEAN), qui vise à améliorer la capacité de développement économique des collectivités autochtones et à accroître le développement économique dans les trois territoires. Et 99 000 $ en 2021 dans le cadre du programme Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord), qui prévoit des investissements de base dans l'infrastructure économique, le développement du secteur et le renforcement des capacités pour aider les résidents du Nord dans les territoires à tirer parti de l'économie de l'innovation du Canada .



