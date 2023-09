Québec accorde plus de 360 000 $ pour la nouvelle bibliothèque de Saint-Ubalde





SAINT-UBALDE, QC, le 18 sept. 2023 /CNW/ - Le député de Portneuf, M. Vincent Caron, au nom du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce une aide financière de 366 200 $ pour l'intégration de la bibliothèque au projet de transformation de l'église de Saint-Ubalde en centre multifonctionnel.

Cette aide est accordée dans le cadre du programme Aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications. La nouvelle bibliothèque offrira des espaces plus grands et mieux adaptés aux besoins de la population en plus de contribuer à la préservation du patrimoine culturel à caractère religieux de Saint-Ubalde.

« Le projet pour lequel nous accordons cette aide est des plus intéressants, non seulement parce qu'il a été élaboré dans un souci de préservation architecturale d'un bâtiment emblématique de la municipalité, mais parce qu'il prévoit des aménagements pour faire de la bibliothèque un lieu de vie convivial et dynamique, notamment en réservant une section aux enfants. Les bibliothèques sont des lieux culturels de proximité qu'il importe de moderniser et de garder attrayants, en particulier pour que nos jeunes aient envie d'en profiter et de s'initier à la lecture. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Saint-Ubalde est une municipalité qui se distingue par un fort esprit de communauté. Ce soutien de notre gouvernement va grandement contribuer à ce que l'église demeure un point de rassemblement central et incontournable, qui sera animé par une vie culturelle active et dynamique. Je félicite la Municipalité ainsi que toutes celles et tous ceux qui ont cru et se sont impliqués dans ce projet de relocalisation de la bibliothèque permettant, entre autres, de préserver un élément important de notre patrimoine culturel à caractère religieux dans Portneuf. »

Vincent Caron, député de Portneuf

« La Municipalité est fière de pouvoir offrir à ses citoyens une nouvelle bibliothèque avec des espaces plus spacieux, confortables et adaptés aux différents besoins actuels. Un lieu d'apprentissage et d'enrichissement personnel qui favorisera le partage et la transmission d'information et de connaissances aux citoyens de tous âges. »

Guy Germain, maire de Saint-Ubalde

18 septembre 2023 à 09:00

