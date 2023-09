TYAN intègre les récents processeurs AMD EPYC de la série 8004 pour diverses implémentations de serveurs Cloud et Edge





NEWARK, Californie, 18 septembre 2023 /PRNewswire/ -- TYAN®, acteur majeur dans la conception de plateformes de serveurs et filiale de MiTAC Computing Technology Corporation, a récemment dévoilé de nouvelles plateformes de serveurs monoprises compatibles avec les processeurs AMD EPYCtm de la série 8004. Ces plateformes sont spécialement adaptées aux besoins des services cloud et des déploiements en périphérie intelligente et se distinguent par leur rentabilité et leur efficacité énergétique exceptionnelle.

« Les processeurs AMD EPYC de la série 8004 offrent une excellente combinaison de performances impressionnantes et de composants de plateforme standardisés, ce qui nous permet de développer des configurations de serveur pertinentes pour nos clients », a déclaré Eric Kuo, vice-président de l'unité commerciale Infrastructure de serveur chez MiTAC Computing Technology. « La plateforme serveur innovante de TYAN, alimentée par les processeurs EPYC de la série 8004, nous permet de fournir à nos clients des solutions rentables tout en nous développant sur de nouveaux marchés. »

« Avec les nouveaux processeurs AMD EPYC de la série 8004, nous étendons l'architecture de base Zen4c à haute efficacité établie à des offres de processeurs à nombre de coeurs plus faible avec des plages de TDP beaucoup plus basses », a ajouté Lynn Comp, vice-présidente d'entreprise, marketing des produits et technologies pour les serveurs chez AMD. « Grâce à cette efficacité et à ces performances, les constructeurs de systèmes peuvent créer de nouveaux facteurs de forme monoprise adaptés aux centres de données traditionnels ainsi qu'à divers déploiements de serveurs en périphérie. »

La nouvelle génération de processeurs AMD EPYC de la série 8004, intégrée aux plateformes de serveurs cloud-Edge de TYAN, offre des performances de pointe tout en étant extrêmement économe en énergie. Par exemple, la carte mère Tomcat CX S8040, au format ATX (12" x 9,6"), dispose de huit emplacements DIMM DDR5, de quatre emplacements PCIe 5.0 x16, de connecteurs MCIO prenant en charge jusqu'à six périphériques NVMe U.2, ainsi que de deux emplacements NVMe M.2. Cette conception sur mesure répond parfaitement aux besoins des fournisseurs de services de streaming vidéo, leur permettant de créer des appareils CDN (Content Distribution Network) performants. Ces dispositifs de pointe garantissent la diffusion rapide de contenus vidéo en continu.

Nous vous présentons également le serveur cloud monoprise 1U Transport CX GC73A B8046 qui offre une prise en charge impressionnante avec ses 12 emplacements DIMM DDR5, deux emplacements PCIe 5.0 x16 et un emplacement mezzanine LAN OCP v3.0. Le GC73A-B8046 est un serveur tout-flash, offrant une configuration comportant jusqu'à douze baies de lecteur NVMe U.2 de 2,5 pouces. De plus, il dispose de la capacité d'accueillir une carte GPU double largeur, ce qui le rend adapté aux applications de gaming en cloud.

18 septembre 2023 à 09:00

