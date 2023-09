Les fournisseurs de service d'impression pourront rehausser les applications créatives grâce à la presse numérique couleur polyvalente Pro C7500 de Ricoh





Une technologie de nouvelle génération permet d'obtenir des vivacités de couleurs captivantes visant à produire des résultats plus attrayants à l'interne en plus d'offrir de plus vastes gammes de couleurs, davantage de possibilités d'applications, une compatibilité avec plus de médias ainsi qu'une efficacité d'opération améliorée

EXTON, Pa., le 18 sept. 2023 /CNW/ - Ricoh USA, Inc. a annoncé, aujourd'hui, le lancement de l'appareil Protm C7500 de Ricoh, conçu pour permettre aux fournisseurs de services d'impression (PSP) de rehausser leurs capacités en matière de production d'impression créative et polyvalente grâce à des couleurs plus riches et plus précises. Le plus récent ajout à la série de presses numériques couleur à alimentation papier de nouvelle génération, l'appareil Pro C7500 de Ricoh, sera présenté, aux côtés de l'appareil Protm C9500, au kiosque B1916 de l'exposition Printing United du 18 au 20 octobre 2023 à Atlanta, en Géorgie.

Comme l'appareil Pro C9500, l'appareil aux multiples applications Pro C7500 de Ricoh est le fruit de l'évolution des technologies éprouvées de Ricoh, lesquelles ont été mises au point pour permettre aux PSP de s'adapter à l'environnement de production d'impression en constante évolution. Jodi Solotoff, partenaire de Ricoh depuis plus d'une décennie et propriétaire de l'entreprise PIP Marketing Signs Print, un PSP franchisé offrant des services complets à Livingston, dans le New Jersey, a procédé à des essais pilotes avec l'appareil Pro C7500 de Ricoh et témoigne de son expérience jusqu'à maintenant :

« Puisque j'ai acquis et évalué bon nombre de presses offertes par Ricoh, mes attentes pour l'appareil Pro C7500 de Ricoh étaient extrêmement élevées, avant même de le recevoir. Pourtant, depuis qu'il est installé et que nous lui avons fait faire tous les types de tâches possibles, son rendement surpasse tout ce à quoi j'aurais pu m'attendre. J'ai observé une qualité remarquable sur des médias non couchés n'ayant rien à envier à la qualité des médias couchés. De plus, nous avons obtenu des couleurs encore plus uniformes sur les médias plus épais, ce qui a réellement changé la donne pour nous. La vitesse et le traitement des médias mixtes, lequel est fondamental pour les projets de livres agrafés à cheval comportant divers médias, sont grandement supérieurs. De plus, son interface conviviale est très intuitive et nous permet de planifier sans effort les tâches, mais aussi d'être facilement orienté pour résoudre tous les types de problèmes survenus durant les essais. »

En tant que successeur de la série de l'appareil C7200 de Ricoh, l'appareil Pro C7500 de Ricoh utilise les couleurs de toner spécialisé de Ricoh, incluant le blanc, le transparent, le rouge invisible, l'or et l'argent. La nouvelle expansion de la gamme de couleurs incluant le profil de couleurs fluorescentes permet à l'appareil Pro C7500 de générer des teintes de rose pastel, des mauves profonds et des jaunes éclatants qui permettent d'obtenir des couleurs plus riches et plus vives.

L'appareil Pro C7500 de Ricoh comporte également, en exclusivité, une ceinture élastique de transfert intermédiaire qui rehausse la compatibilité avec les médias rugueux et les médias dont la texture est irrégulière. Cet appareil peut traiter une vaste gamme de poids de papier allant de 40 à 470 g/m2 (comparativement à la série Pro C7200 dont le poids maximal recommandé est de 360 g/m2). De plus, la conception de l'appareil a été renforcée afin de permettre l'impression recto verso de documents allant jusqu'à 1 030 mm de longueur. Ces améliorations permettront aux PSP souhaitant avancer d'élargir leurs applications comme les emballages légers, les cartes de souhaits ainsi que la papeterie de mariage, tout en profitant d'une qualité d'impression supérieure.

L'appareil Pro C7500 de Ricoh est également doté du tout nouveau système d'exploitation des communications graphiques de Ricoh (SE CG). Le nouveau contrôleur rehausse l'efficacité de l'utilisation de l'appareil ainsi que la simplicité et la convivialité des paramètres de l'appareil. L'accès à distance, au moyen d'un navigateur Web sur un ordinateur ou une tablette, simplifie les opérations au sein d'un environnement polyvalent où les opérateurs d'impression doivent réaliser de nombreuses tâches. De nouvelles fonctions peuvent être continuellement ajoutées, grâce aux mises à jour logicielles, en fonction des commentaires de la clientèle.

Cet appareil comporte également un nouveau contrôleur frontal numérique puissant, conçu en collaboration avec Fiery, qui stimule l'efficacité opérationnelle. De nouvelles fonctionnalités additionnelles qui rehaussent l'efficacité de l'impression et qui allègent le fardeau de la main-d'oeuvre ont également été ajoutées pour limiter le temps consacré à l'entretien et pour soutenir le dépannage en temps réel. Ces fonctionnalités comprennent le remplacement simple et rapide d'unités complètes pour les couleurs spéciales ainsi que les unités pouvant encore plus facilement être remplacées par l'opérateur, qui favorisent l'entretien plus réactif des systèmes.

« L'appareil Pro C7500 de Ricoh témoigne de notre engagement à donner du pouvoir aux fournisseurs de services d'impression grâce à des technologies novatrices et à des logiciels à la fine pointe qui leur permettent de faire sans cesse évoluer leurs environnements de production », explique Gavin Jordan-Smith, vice-président principal, directeur général et chef de la division de la stratégie des ventes mondiales et des ventes des communications graphiques de l'Amérique du Nord, Communications graphiques de Ricoh. Il ajoute : « grâce à ses capacités de couleur élargies, à sa compatibilité avec divers types de médias et à ses commandes conviviales, l'appareil Pro C7500 de Ricoh offre au secteur un nouveau niveau d'équipement de production qui, en plus de rehausser la qualité de l'impression, ouvre de nouvelles voies pour nos clients en leur permettant de répondre aux besoins en constante évolution de leur clientèle. »

Comme pour l'appareil Pro C9500 de Ricoh lancé récemment, les capacités de l'appareil Pro C7500 de Ricoh ont été améliorées grâce à une gamme de solutions logicielles à valeur ajoutée, incluant les solutions Supervisortm de Ricoh, TotalFlow Production Managertm de Ricoh, FusionPro® et TotalFlowtm Producer de Ricoh. Ces solutions permettent aux clients de maximiser la productivité grâce à l'automatisation et d'optimiser le rendement du capital investi auprès de Ricoh.

L'appareil Pro C7500 pourra être commandé aux États-Unis et au Canada au début du mois d'octobre 2023.





Pour obtenir plus d'information sur les technologies et les solutions d'impression de Ricoh, veuillez visiter le site Web suivant : takealookatricohproduction.com.

| À propos de Ricoh |

Ricoh est un fournisseur de services numériques ainsi que de solutions d'impression et d'imagerie conçues pour appuyer la transformation numérique des milieux de travail et des espaces de travail ainsi que pour optimiser le rendement des entreprises.

Les activités de Ricoh, dont le siège social est situé à Tokyo, sont à la portée de clients répartis dans environ 200 pays et régions et s'appuient sur des connaissances enrichies, des technologies et des capacités organisationnelles développées au cours de ses 85 ans d'histoire. Pour l'exercice financier qui a pris fin en mars 2023, le groupe Ricoh avait des ventes mondiales de 2,134 milliards de yens (environ 16,0 milliards de dollars US).

Chez Ricoh, la mission et la vision consistent à encourager toutes les personnes à s'épanouir grâce au travail en comprenant et en transformant la façon dont elles travaillent afin de laisser libre cours à leur potentiel et à leur créativité afin de bâtir un avenir durable.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.ricoh.com.

© 2023 Ricoh USA, Inc. Tous droits réservés. Tous les noms de produits cités sont des

marques de commerce de leur propriétaire respectif.

