Bourstad et FinÉcoLab : des outils d'éducation financière et économique proposés aux écoles par le CIRANO

MONTRÉAL, le 18 sept. 2023 /CNW/ - À l'occasion de la rentrée scolaire, le CIRANO propose aux enseignants des écoles secondaires, des cégeps et des collèges communautaires à travers tout le Canada des activités d'éducation financière fort stimulantes auxquelles ont participé des centaines de milliers d'élèves au fil des années.

Les jeux éducatifs FinÉcoLab : pour un apprentissage ludique des concepts financiers et économiques !

Les enseignants peuvent utiliser la trousse de jeux éducatifs FinÉcoLab pour présenter à leurs élèves des concepts économiques touchant les marchés et les prix, les préférences individuelles ainsi que les choix collectifs et individuels. Un jeu FinÉcoLab transforme la salle de classe en un laboratoire expérimental où les élèves s'impliquent dans des situations reflétant les interactions dans lesquelles les choix financiers et économiques s'exercent. L'apprentissage des concepts financiers et économiques se fait de façon efficace et amusante. Les jeux FinÉcoLab sont accessibles gratuitement en ligne (www.finecolab.com). L'Autorité des marchés financiers est le principal partenaire du CIRANO pour les jeux FinÉcoLab.

Initiation à l'investissement boursier avec le Programme Bourstad !

Le CIRANO invite également les écoles secondaires, les cégeps et les collèges communautaires à travers tout le Canada à s'inscrire au Programme Bourstad 2023-2024, une initiative proposant un ensemble d'activités d'apprentissage et de simulations boursières. Ce programme éducatif vise à promouvoir l'acquisition de nouvelles connaissances en matière d'investissement responsable et de gestion de portefeuille.

Les écoles inscrites à ce programme peuvent organiser des simulations boursières privées pour leurs élèves à tout moment durant l'année scolaire. De plus, elles ont la possibilité d'inscrire leurs élèves à la 37e édition du concours Bourstad, qui se tiendra du 12 février au 12 avril 2024. On accède aux modalités d'inscription des écoles au programme Bourstad 2023-2024 en visitant le site www.bourstad.ca.

Les simulations Bourstad se déroulent entièrement en ligne, sur une plateforme dotée de fonctionnalités à la fine pointe. Dans le cadre d'une simulation Bourstad, le participant endosse le rôle de conseiller en placement pour un épargnant fictif, tout en réagissant à l'évolution des marchés réels. Cette application offre également des fonctionnalités d'encadrement destinées aux enseignants et aux responsables des simulations privées et du concours Bourstad dans les écoles. Les enseignants et les élèves participant aux simulations bénéficient d'un soutien riche, complet et varié.

«Il est important de donner la priorité à l'amélioration de la compréhension des concepts économiques et financiers, en particulier chez les jeunes au Québec.

Les données recueillies dans le Baromètre CIRANO 2022 révèlent que les Québécois qui ne savent pas évaluer le niveau de risque lié à l'endettement des ménages ont presque 7 fois plus de chances d'être préoccupés par les risques économiques et financiers. Ce résultat ainsi que d'autres constats du Baromètre liés aux enjeux économiques mettent en évidence le besoin de rehausser le niveau de littératie économique et financier des Québécois.

Les jeux éducatifs FinÉcoLab et le programme d'éducation financière Bourstad apportent des solutions appropriées pour répondre à cette exigence. Ces initiatives s'inscrivent dans la mission du CIRANO, qui consiste à faciliter la transmission de connaissances du domaine de la théorie à celui de la pratique.»



Mme Nathalie de Marcellis-Warin, présidente-directrice générale du CIRANO

Pour plus d'informations sur les activités d'éducation financière du CIRANO, visionnez cette vidéo produite en préparation du 30e anniversaire du CIRANO.

Retour sur le concours Bourstad 2023 et félicitations aux gagnants !

À la suite du concours de simulation boursière Bourstad 2023, une cérémonie-hommage a été organisée au CIRANO le 29 mai dernier pour honorer les gagnants, sous la présidence d'honneur de Mme Odrée Ducharme, CFA, présidente du conseil d'administration de CFA Montréal. Cette cérémonie a aussi été l'occasion de dévoiler les noms des six lauréats des Prix spéciaux éducation financière de l'Autorité des marchés financiers, chacun d'entre eux recevant une bourse de 500 $. Les candidats en lice pour ces prix spéciaux étaient invités à partager leurs expériences et à témoigner des bonnes ou mauvaises décisions prises tout au long de la simulation, mettant ainsi en avant les enseignements durables qu'ils en ont tirés.

Peu après la clôture du concours Bourstad 2023, le jury présidé par Mme Cathy Sleiman, directrice principale pour l'Est du Canada chez Placements directs TD, a délibéré et approuvé la liste des lauréats et lauréates des 97 prix et mentions. Ces reconnaissances ont été accompagnées de bourses totalisant 32 700 $.

Voici les noms des lauréats et lauréates auxquels le jury a décerné un 1er Grand prix du concours Bourstad 2023 ainsi que les gagnants des Prix spéciaux d'éducation financière de l'Autorité des marchés financiers.

Gestion de portefeuille

Maya Chagnon (Collège Bois-de-Boulogne)

Jia Xin Chen (University of Waterloo)

Yanis Khif (Université de Montréal)

Georges Lantagne (Collège Bois-de-Boulogne)

Alexa Philippe (Collège de L'Assomption)

Rebekah Victoria Saint-Amour (Collège de L'Assomption)

Investissement responsable

Maverick Cordeau (Cégep de Saint-Hyacinthe)

Yanis Khif (Université de Montréal)

Seyedehhasti Rezaeilalami (École secondaire internationale de Montréal)

Performance financière

Nickolas Cloutier (Cégep Limoilou)

Andrei Hulubas Barnia (Chateauguay QC)

Matei Hulubas Barnia (Université de Montréal)

Yves Langevin (Montréal QC)

Harrish Pathmanathan (Collège Bois-de-Boulogne)

Nathan Vaillancourt (Université du Québec à Montréal)

Justin Vennes (École secondaire Marcellin-Champagnat)

Performance globale

Shaanicka Fernando (Collège Bois-de-Boulogne)

Yanis Khif (Université de Montréal)

Georges Lantagne (Collège Bois-de-Boulogne)

Chakib Malki (École secondaire internationale de Montréal)

Lilia Qostali (École secondaire internationale de Montréal)

Lucas Richard (Polytechnique Montréal)

Prix spéciaux d'éducation financière de l'Autorité des marchés financiers

Lina Alaoui (Collège Bois-de-Boulogne)

Maria Alberga (Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie)

Christian Berliba (École secondaire internationale de Montréal)

Mathis Cadieux (Collège Laval)

Joël Forand (Cégep de Saint-Hyacinthe)

Evelyn Liu (École secondaire internationale de Montréal)

Félicitations à tous les gagnants de prix et mentions lors de la 36e édition du concours Bourstad !

Pour en savoir plus

Consultez le site de Bourstad www.bourstad.ca

À propos du CIRANO

Le CIRANO est un centre de recherche multidisciplinaire, de liaison et de transfert, qui a pour mission l'accélération du transfert des savoirs entre le milieu de la recherche et celui de la pratique (www.cirano.qc.ca). Le programme Bourstad est une activité du CIRANO qui reçoit des appuis de nombreux partenaires pour ce projet d'éducation financière : l'Autorité des marchés financiers, son partenaire principal, la Banque TD, CFA Montréal, l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI), le journal Les Affaires, Finance Montréal, Croesus, le Groupe TMX, Hyprasoft, le Groupe Investissement responsable et QuoteMedia. Les jeux FinÉcoLab ont été développés grâce à l'appui de l'Autorité des marchés financiers, le principal partenaire, et de 14 autres partenaires regroupés par Finance Montréal.

