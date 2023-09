Wolters Kluwer lance de nouvelles capacités concernant CCH iFirm® Taxprep





Wolters Kluwer, un chef de file mondial en matière de produits d'information, de solutions logicielles et de services professionnels, a dévoilé de nouvelles capacités concernant CCH iFirm® Taxprep, la seule solution de conformité fiscale basée sur l'infonuagique au Canada, conçue pour répondre aux besoins des cabinets fiscaux et comptables de toutes tailles.

CCH iFirm® Taxprep est l'une des gammes de logiciels professionnels de préparation de déclarations de revenus les plus avancées au Canada. Les principaux cabinets comptables ainsi que des milliers de cabinets locaux, de petits praticiens et de sociétés l'utilisent. Soutenu par les meilleurs professionnels du service à la clientèle et du soutien technique et fiscal de l'industrie, CCH iFirm Taxprep offre aux cabinets fiscaux et comptables les outils dont ils ont besoin pour accroître leur rentabilité et offrir à leurs clients des services à valeur ajoutée, pendant la saison d'impôt et au-delà.

Cette nouvelle gamme de services propose trois modules distincts afin de permettre aux fiscalistes de choisir les outils qui répondent le mieux à leurs besoins et à ceux de leurs clients :

CCH iFirm Taxprep Essentiel ? conçu pour les cabinets utilisant des processus simples en matière de préparation de déclarations de revenus.

? conçu pour les cabinets utilisant des processus simples en matière de préparation de déclarations de revenus. CCH iFirm Taxprep Avancé ? offre aux cabinets toutes les fonctionnalités du module CCH iFirm Essentiel , en plus de prendre en charge plusieurs profils du cabinet et de proposer des facteurs d'efficacité, notamment le couplage des données T2, les filtres et les diagnostics personnalisés, l'examen des données consolidées et le mode Planification.

? offre aux cabinets toutes les fonctionnalités du module , en plus de prendre en charge plusieurs profils du cabinet et de proposer des facteurs d'efficacité, notamment le couplage des données T2, les filtres et les diagnostics personnalisés, l'examen des données consolidées et le mode Planification. CCH iFirm Taxprep Pro ? s'appuyant sur CCH iFirm Taxprep et le module Avancé, il offre un riche ensemble de fonctionnalités prenant en charge la préparation de déclarations de revenus et les exigences de flux de travail complexes. Cette solution maximise la productivité afin de mieux gérer la préparation d'un grand volume de déclarations de revenus.

« Wolters Kluwer est fière d'être à la fine pointe des solutions infonuagiques qui favorisent des résultats essentiels pour ses clients et les clients qu'ils servent, a indiqué Dean Sonderegger, vice-président principal et directeur général Wolters Kluwer Fiscalité et comptabilité Canada. Le lancement de ces nouveaux modules CCH iFirm Taxprep témoigne de notre engagement à appuyer les cabinets de toutes tailles, et à toutes les étapes, dans l'ensemble du Canada grâce à des solutions novatrices qui augmentent l'efficacité et aident les cabinets faire croître leur entreprise. »

CCH iFirm Taxprep Essentiel comprend une interface conviviale et des outils de flux de travail intuitifs qui permettent aux cabinets d'offrir des services de conformité fiscale et de planification fiscale en tout temps, peu importe l'endroit. Avec des calculs sophistiqués et plus de 9 000 diagnostics intégrés offrant une fiabilité inégalée, CCH iFirm Taxprep possède le taux d'acceptation des transmissions par voie électronique le plus élevé de l'industrie, soit 98 %. Wolters Kluwer est fière que les versions dans le nuage et sur site de CCH iFirm Taxprep soient utilisées par les 30 plus grands cabinets du Canada.

CCH iFirm Taxprep peut s'adapter à la demande croissante grâce à ses outils et ses modules supplémentaires intégrés qui répondent aux besoins d'une pratique en croissance, ce qui en fait une solution précieuse à long terme. CCH iFirm Taxprep Essentiel est maintenant en vente dans la boutique en ligne de Wolters Kluwer TAA.

Wolters Kluwer TAA permet aux fiscalistes, aux comptables et aux entreprises de toutes tailles d'améliorer leur productivité, de faire face au changement et d'offrir de meilleurs résultats.

À propos de Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT : WKL) est un chef de file mondial en matière de produits d'information, de solutions logicielles et de services pour les professionnels de la santé, de la fiscalité et de la comptabilité, de la conformité financière des entreprises, du droit et de la réglementation, ainsi que du rendement d'entreprise et de l'ESG. Chaque jour, nous aidons nos clients à prendre des décisions cruciales en leur proposant des solutions expertes qui combinent une connaissance approfondie du domaine à des technologies et des services spécialisés.

En 2022, Wolters Kluwer a réalisé un chiffre d'affaires de 5,5 milliards d'euros. Le groupe compte des clients dans plus de 180 pays, exerce ses activités dans plus de 40 pays et emploie environ 20 900 personnes de par le monde. Le siège social de la société est à Alphen aan den Rijn, aux Pays-Bas.

Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.wolterskluwer.com, ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter, Facebook et YouTube.

18 septembre 2023 à 08:15

