Slenergy présentera en Italie sa solution solaire iShare-Home qui change la donne





FRANCFORT, Allemagne, 18 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Dans un monde de plus en plus axé sur les modes de vie durables et les solutions d'énergie renouvelable, Slenergy s'est imposée comme une force pionnière dans le secteur de l'énergie solaire résidentielle. Après ses débuts réussis en Allemagne, en mai dernier, l'entreprise se prépare maintenant à faire une autre annonce révolutionnaire. Slenergy est sur le point de présenter sa solution solaire de pointe tout-en-un, l'iShare-Home, conçue pour le marché italien, lors d'un événement exclusif qui se tiendra à Milan le 13 octobre.

Le parcours durable de Slenergy a commencé par un engagement à rendre l'énergie solaire accessible et simplifiée pour les propriétaires. La participation active de l'entreprise à des événements renommés tels que SNEC et Intersolar a consolidé sa réputation de leader en matière de solutions solaires pour les particuliers. Lors de ces événements, la solution iShare-Home a attiré une attention considérable pour sa conception de produit standardisée et modulaire, son processus d'installation simplifié et son système de gestion intelligente de l'énergie.

Depuis ses débuts en mai, Slenergy a laissé une marque indélébile sur le paysage solaire européen, en particulier en Allemagne. Le soutien local complet de l'entreprise, qui couvre l'avant-vente, la vente, l'après-vente et le service après-vente, a contribué à son succès sur le marché allemand. Les ingénieurs de Slenergy viennent de terminer une tournée de formation et d'orientation d'un mois dans toute l'Allemagne, et les salons techniques à guichet unique continuent à se déployer.

En Espagne, Slenergy maintient sa forte présence en établissant une filiale locale et un entrepôt à Madrid et en formant un réseau de partenaires locaux clés. La participation prochaine de la filiale espagnole à l'UNEF X Foro Solar souligne encore l'engagement de l'entreprise en faveur du partage des connaissances et du développement industriel.

L'événement milanais servira de plateforme à Slenergy pour présenter sa vision des solutions solaires résidentielles en Italie. Après des années de recherche diligente et d'analyse du marché, Slenergy a mis au point des solutions solaires sur mesure pour le marché italien. Guidée par le principe de faciliter la vie grâce à l'énergie facile, l'entreprise vise à étendre les avantages de l'énergie durable aux ménages italiens, contribuant ainsi à leur indépendance énergétique.

Le lancement des nouveaux produits Slenergy en Italie est prévu le 13 octobre à l'hôtel Excelsior Gallia de Milan. Des professionnels estimés de l'industrie italienne des nouvelles énergies seront invités à découvrir l'exemple brillant d'innovation qu'est la solution énergétique domestique tout-en-un iShare-Home. En outre, au cours de l'événement, les invités auront l'occasion de participer à des discussions visant à faire avancer la cause d'une planète plus durable.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2212074/image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2090526/logo_Logo.jpg

18 septembre 2023 à 07:58

Communiqué envoyé leet diffusé par :