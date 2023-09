/R E P R I S E -- Avis aux médias - Sommet de la rentrée de l'AQTr | 18 septembre 2023/





MONTRÉAL, le 15 sept. 2023 /CNW/ - Les grands projets d'infrastructure de transport d'aujourd'hui et de demain seront à l'honneur, le 18 septembre prochain, dans le cadre du traditionnel Sommet de la rentrée organisé par l'Association québécoise des transports (AQTr).

«?Fidèle à sa mission de capter, d'enrichir, de diffuser et de faire rayonner l'expertise québécoise en transport, l'AQTr se déplacera cette année à Brossard, près du REM, pour faire connaître des projets mobilisateurs et structurants qui transformeront et dynamiseront nos villes pour une mobilité tournée vers l'avenir?», indique Suzanne Proulx, Directrice générale de l'AQTr.

Plusieurs centaines de grands décideurs en transport, des experts de pointe et des municipalités sont donc conviés à notre rendez-vous annuel pour présenter l'état d'avancement de ces projets visant à favoriser, entre autres, le rayonnement de notre savoir-faire sur les scènes nationale et internationale.

Lieu : Hôtel Courtyard 3300 R. de l'Éclipse, J4Z 0P5 Brossard



Date : Lundi 18 septembre 2023



Conférences vedettes : Denis Andlauer, Vice-Président, Exploitation. Jean-Philippe Pelletier, Directeur, Projet - Phase Ouest | CDPQ Infra 8 h 40 à 9 h 30 Nathalie Drouin -- Titulaire de la Chaire ESG-UQAM |Chaire Infra-S 9 h 30 à 10 h Philippe Dubé, Directeur principal, Relations avec les partenaires |Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) 10 h 20 à 11 h 5 Panel «?Croissance de l'achalandage de l'A30 dans un contexte de développement économique -- état de la congestion et solutions d'optimisation?». Paul Bird, Vice-président, Projet Contrecoeur | Administration portuaire de Montréal. Simon-Pierre Diamond, Vice-président, Affaires corporatives, communications et marketing | Aéroport Montréal Saint-Hubert YHU 11 h 5 à 12 h Dîner-causerie Doreen Assaad, mairesse de la Ville de Brossard | Ville de Brossard 12 h à 14 h Panel «?Électrification des transports collectifs, planification et enjeux technologiques?». Sylvain Gonthier, Directeur général par intérim | Réseau de transport de Longueuil (RTL). Josée Roy, Directrice générale |Société de transport de Laval (STL). Nicolas Girard, Directeur général | Réseau de transport de la Capitale (RTC). Sylvain Yelle, Directeur général | Réseau de transport métropolitain (EXO). Luc Lamontagne, Directeur exécutif, Technologie de l'information, innovation et transformation | Société de transport de Montréal (STM) 14 h à 15 h



Les médias sont invités à participer à cet événement. Réservation requise : [email protected]

Pour connaître l'ensemble de la programmation du Congrès, visitez le site web de l'association.

L'Association québécoise des transports

Fondée en 1964, l'AQTr a pour mission d'exercer un leadership mobilisateur à travers l'organisation d'activités permettant de capter, d'enrichir, de diffuser et de faire rayonner l'expertise québécoise en transports. Forte de son expertise et de celles de ses membres, l'AQTr est la référence en transport innovant et durable au Québec.

18 septembre 2023 à 07:00

