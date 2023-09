PORTEZ UN TOAST AU LIEN INTEMPOREL ENTRE CAMPARI ET NEGRONI DURANT LA SEMAINE DU NEGRONI, CÉLÉBRÉE PAR LES BARMANS ET APPRÉCIÉE DANS LE MONDE ENTIER





La 11e édition annuelle de la #SemaineDuNegroni se déroulera du 18 au 24 septembre 2023. On y célébrera les liens entre Campari, l'emblématique Negroni et le monde de la mixologie, les bénéfices de la collecte de fonds étant versés au partenaire caritatif Slow Food.

MONTRÉAL, le 18 sept. 2023 /CNW/ - Campari, l'apéritif rouge emblématique d'Italie, et Imbibe Magazine se réunissent de nouveau lors de la Semaine du Negroni qui soutient la mission de Slow Food de promouvoir une consommation plus équitable et durable, par l'entremise d'événements locaux dans les bars, restaurants et détaillants du monde entier. Grâce au lien indissoluble entre les barmans et la mixologie, l'initiative caritative mondiale place le pouvoir de la collecte de fonds entre les mains de l'industrie, qui s'est développée durant la dernière décennie pour attirer des milliers de partenaires dans plus de 80 marchés, et a amassé plus de 4 M$ pour soutenir des causes internationales.

Créé en 1919 et valorisant le profil aromatique unique du Campari qui en est le coeur rouge, le cocktail Negroni est aujourd'hui l'un des plus appréciés au monde. Il doit sa popularité croissante à l'immense talent des barmans qui partagent leur savoir-faire. Ces connexions seront au coeur des activations de la Semaine du Negroni 2023, renforçant l'appréciation mutuelle entre Campari, les barmans et les passionnés de Negroni.

Slow Food, partenaire donateur officiel pour une deuxième année, est un mouvement mondial de communautés locales et d'activistes, présent dans plus de 160 pays. Tout comme Campari et Negroni, Slow Food a des racines italiennes, créant un accord parfait.

Le Fonds Slow Food Negroni Week continuera de soutenir directement la communauté hôtelière en 2023 et au-delà, en aidant à préserver la diversité culturelle et biologique, à promouvoir l'éducation sur l'alimentation et les boissons par l'échange de connaissances, et à favoriser l'équité et la justice. Face aux défis croissants des secteurs de l'hôtellerie et de l'alimentation et des boissons ces dernières années, ce travail compte plus que jamais.

AU MENU DURANT LA SEMAINE DU NEGRONI

Pas de Negroni sans Campari, ni d'industrie sans barmans. Pour célébrer ce lien, le Fonds Slow Food Negroni Week apporte un soutien direct aux acteurs de l'hôtellerie. Célébrez la culture du cocktail et montrez votre appréciation pour l'art de la mixologie, en reconnaissant le dévouement et les compétences des barmans dans la création de l'un des cocktails les plus emblématiques et appréciés au monde.

De plus, Campari réunira des duos de barmans de renommée mondiale pour célébrer le lien entre la communauté commerciale et le cocktail Negroni, la mixologie et le Negroni classique, et diffusera les capsules Web Timeless Bond, juste avant le lancement de la Semaine. Notamment en vedette : Agostino Perrone et Giorgio Bargiani du Royaume-Uni, Christian Suzuki et Kate Gerwin des États-Unis, Seba Garcia et Flavia Arroyo d'Argentine et Lorenzo Antinori et Philip Bischoff, de Hong Kong et de Thaïlande, respectivement.

Michele Porta, directrice principale, réseau global et marketing client, a commenté : « Nous sommes ravis de continuer à soutenir l'initiative mondiale d'Imbibe, la Semaine du Negroni, pour une 11e année, et la mission Slow Food, qui nous tient beaucoup à coeur. Depuis 2012, l'initiative a récolté plus de 4 M$ pour des causes caritatives. Nous poursuivons nos efforts en portant un toast au lien intemporel entre Campari et le Negroni et en réunissant la passion des barmans à l'avant-garde de la culture du cocktail. Nous invitons tout le monde à se joindre à nous et Imbibe pour lever un verre à une autre Semaine du Negroni réussie! »

Karen Foley, éditrice d'Imbibe, a déclaré : « Chaque année, la Semaine du Negroni se surpasse. Avec plaisir, nous continuons de nous associer à Campari pour soutenir la mission de Slow Food visant à promouvoir une consommation plus équitable et durable. Nous avons hâte de partager ces célébrations dans les bars et restaurants avec des passionnés de Negroni du monde entier.

Activités et horaire : http://www.negroniweek.com et suivez #NegroniWeek #Negroni #NegroniWeek23 @Campariofficial et @imbibe.

À PROPOS DE CAMPARI

Campari, emblématique et inoubliable alcool rouge italien au coeur de cocktails parmi les plus célèbres au monde. Après sa fondation à Milan en 1860 par Gaspare Campari, c'est à son fils Davide que l'on doit un produit si distinctif et révolutionnaire que sa recette secrète n'a pas été modifiée depuis. De couleur rouge vif, le goût unique et complexe du Campari est le résultat de l'infusion d'herbes, de plantes aromatiques et de fruits dans l'eau et l'alcool. De plus, Campari offre des possibilités illimitées et inattendues. Source d'inspiration passionnée depuis sa création, vue à travers le génie créatif de ses fondateurs, d'artistes dans différents domaines et des meilleurs barmans du monde, Campari stimule vos instincts et libère vos passions, inspirant des créations sans limites.

À PROPOS DU NEGRONI

Vers 1919, à Florence, le comte Camillo Negroni modifie un cocktail Americano qu'il s'apprête à commander, remplaçant l'eau gazeuse par un soupçon de gin, inspiré par son dernier voyage à Londres. Le barman accepte la demande avec plaisir et ajoute une garniture d'orange au lieu du traditionnel quartier de citron, pour souligner cette nouvelle création. À Florence, on parlait maintenant de l'Americano du comte Negroni, ou l'«?Americano avec une touche de gin?». Le Negroni était né et est désormais l'un des cocktails classiques contemporains les plus célèbres. Où que vous alliez dans le monde, vous trouverez un mixologue capable de vous préparer l'emblématique Negroni. La recette originale, la combinaison parfaitement équilibrée de parties égales de Campari, de Vermouth rouge et de gin London Dry, a presque un siècle et est toujours aussi populaire aujourd'hui. L'Association Internationale des Barmans (IBA) liste le Campari comme ingrédient officiel du Negroni, et donc, il n'y a pas de Negroni sans Campari?! Pour en savoir plus : www.campari.com.

À PROPOS DE CAMPARI GROUP

Campari Group est un acteur majeur du secteur mondial des spiritueux, avec à son portefeuille plus de 50 marques de qualité supérieure et de prestige réparties en priorités mondiales, régionales et locales. L'axe principal du groupe demeure ses priorités mondiales, telles qu'Aperol, Appleton Estate, Campari, SKYY, Wild Turkey et Grand Marnier. Fondé en 1860, aujourd'hui sixième joueur mondial du secteur des spiritueux de qualité supérieure et fort d'un réseau de distribution d'envergure internationale, le groupe exerce ses activités dans plus de 190 pays en plus d'être à la tête des marchés d'Europe et d'Amérique. Sa stratégie de croissance vise à combiner une croissance interne basée sur le développement de marques à une croissance externe via des acquisitions sélectives de marques et d'entreprises. Le siège social est situé à Milan, en Italie, possède 22 usines dans le monde et a son propre réseau de distribution dans 23 pays. Le groupe emploie environ 4?000 personnes. Les actions de la société mère, Davide Campari-Milano N. V. (Reuters CPRI.MI, Bloomberg CPR IM), sont inscrites à la bourse italienne depuis 2001.

Pour en savoir plus : www.camparigroup.com/en .

À PROPOS D'IMBIBE

Guide ultime de la culture des boissons primé par James Beard ce magazine présente dans chaque numéro et sur imbibemagazine.com les meilleures destinations au monde, recettes et articles de fond sur les personnes, les lieux et les saveurs de boissons. Imbibe publie également des livres de cocktails et produit des événements liés aux boissons, notamment la Semaine du Negroni. Informations : imbibemagazine.com et @imbibe et #imbibe.

