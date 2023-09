Trina Solar présente sa famille de produits Vertex N et ses solutions énergétiques intégrées lors du salon RE+ 2023





CHANGZHOU, Chine, le 18 sept. 2023 /CNW/ - Trina Solar a mis en valeur le nouvel avantage concurrentiel de l'industrie solaire lors du salon RE+ 2023 à Las Vegas : Vertex N et Vertex S+ avec la technologie avancée i-TOPCon de type n. La société a également présenté sa suite de solutions intégrées verticalement, dont TrinaTracker, TrinaStorage et Trinahub. Le système de batteries de service public Trina Storage Elementa qui adopte la cellule Trina est particulièrement sous le feu des projecteurs.

Portefeuille complet de la famille de produits Vertex de type n

La technologie avancée i-TOPCon de type n de Trina offre des solutions pour améliorer l'efficacité et la fiabilité à long terme et réduire le coût actualisé de l'énergie (LCOE) pour les développeurs, les sociétés d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction et les installateurs du domaine de l'énergie solaire. La société a affiché le portefeuille complet de sa famille e produits Vertex de type n, y compris Vertex S+ et Vertex N, pour des scénarios d'application comme les toits résidentiels, les toits commerciaux et industriels et les centrales de production d'énergie en réseau.

Les modules de la série Vertex S+ représentent une solution puissante et compacte dédiée aux applications solaires résidentielles. Vertex S+ utilise des cellules rectangulaires TOPCon de type n de 210 mm et couvre une surface d'un peu moins de deux mètres carrés (1 762 mm*1 134 mm).

Les modules de la série Vertex N 610W sont hautement compatibles avec les traqueurs solaires, affichant une augmentation de 13 % de la capacité d'installation pour les systèmes de suivi à une rangée. Les dimensions de module novatrices et optimisées offrent une plus grande faisabilité pour les applications solaires commerciales, industrielles et à grande échelle et améliorent le taux d'utilisation des conteneurs cubiques de 40 pieds de hauteur, celui-ci atteignant 98,5 %, ce qui réduit les coûts de logistique et des autres composants du système pour les clients.

Un affichage électronique du module Vertex N 700W est présenté au kiosque de Trina Solar. Après la production de masse des modules de la série Vertex N 700W+ en août, Trina Solar devient le premier fabricant de modules à fabriquer en série des modules TOPCon d'une puissance supérieure à 700 W.

Les modules de la série Vertex 670W sont également présentés. Avec une cellule PERC de 210 mm, les modules de la série Vertex 670W offrent une réduction du coût actualisé de l'énergie faible, une haute efficacité, une grande puissance, et un rendement énergétique accru et une grande fiabilité.

Des solutions énergétiques intelligentes intégrées, au-delà des modules

En plus de sa technologie de module de pointe, Trina Solar offre des solutions énergétiques intelligentes intégrées qui contribuent au développement de projets solaires grâce à leur simplicité, à leur innovation et à leur efficacité. Combinant modules, traqueurs et stockage de l'énergie, cette solution garantit l'intégration, la sécurité et la fiabilité des systèmes des clients finaux.

Le produit Vanguard 1P adopte la conception à une rangée 1P et comprend des avantages technologiques qui garantissent une plus grande fiabilité, une production d'électricité plus importante, une réduction des coûts des autres composants du système et une adaptabilité accrue. Le produit a fait l'objet d'essais approfondis en soufflerie couvrant des simulations dynamiques, statiques et aéroélastiques, démontrant sa grande fiabilité face à des conditions météorologiques extrêmes. La série Vanguard 1P est entièrement compatible avec les modules à très haute puissance allant de 400 W à plus de 700 W.

Trina Storage a également présenté le système de batteries à l'échelle des services publics Elementa. Le système modulaire de batteries, qui adopte la cellule Trina développée par l'entreprise, a un cycle de vie ultra-long de plus de 12 000 cycles. Trina Storage a lancé sa plateforme interne EMS conçue pour optimiser le contrôle, l'efficacité et la durabilité. E²MS est une solution logicielle et matérielle complète qui s'intègre parfaitement aux systèmes de stockage par batterie à l'échelle du réseau pour faciliter le contrôle, la surveillance et l'optimisation efficaces des flux d'énergie.

Trina Storage amorce une expansion rapide, avec une capacité totale des systèmes de stockage d'énergie atteignant 12 GWh d'ici la fin de 2023, et qui passera à 25 GWh d'ici la fin du deuxième trimestre de 2024.

Lancement officiel du portail à guichet unique à l'intention des partenaires Trinahub en Amérique du Nord

Le lancement officiel de Trinahub a lieu lors du salon RE+. Trinahub est un nouveau portail à guichet unique à l'intention des partenaires qui relie Trina aux clients et aux acteurs du secteur afin d'offrir une meilleure expérience à la clientèle, d'améliorer les relations avec les canaux et de développer un écosystème de marketing numérique pour les partenaires avec des ressources en ligne. Cliquez sur le lien suivant pour vous inscrire et amorcer votre parcours à nos côtés : hub.trinasolar.com .

Trina Solar présente ses produits au kiosque 2138 (Sands Level 2) du Venetian Convention & Expo Center Caesars Forum à Las Vegas du 11 au 14 septembre 2023.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2209724/RE_2023.jpg

18 septembre 2023 à 06:08

