L'OBSERVATOIRE SIGEP EN ITALIE : LES GLACES ITALIENNES ARTISANALES OBTIENNENT UN FRANC SUCCÈS À L'ÉTRANGER





De grands maîtres venus d'Italie, d'Espagne, d'Argentine et d'Australie ont pris la parole à l'Observatoire de l'IEG, le plus grand salon de la glace italienne artisanale, de la pâtisserie et de la boulangerie.

L'été 2023 est presque terminé. Boom sans précédent du nombre de marchands de glaces italiennes en Espagne, sept kilos consommés par an et par habitant en Argentine, et un produit très apprécié également en Australie.

RIMINI, Italie, 18 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Du nord au sud de l'Italie, en passant par l'Australie et l'Espagne, le soleil ne se couche jamais sur la passion suscitée par les glaces italiennes. L'édition de fin d'été de L'Observatoire Sigep , le salon international de la glace artisanale, de la pâtisserie et de la boulangerie de l' IEG - Italian Exhibition Group (du 20 au 24 janvier au Centre des expositions de Rimini, Italie) le confirme.

Avec la 45e édition de la Sigep, la référence mondiale pour le secteur de la restauration dolce, l'IEG étend son expertise de la Chine au Moyen-Orient avec la Sigep China, inaugurée en mai dernier en partenariat avec Koelnmesse (la prochaine édition aura lieu du 17 au 19 avril 2024), et quatre salons de la restauration et de l'équipement organisés à Singapour (la prochaine édition aura lieu du 26 au 28 juin).

Martino Piccolo, fabricant de glaces italiennes en Australie ayant participé à l'enquête de l'Observatoire Sigep par l'IEG, a déclaré que « les glaces italiennes artisanales sont très appréciées, en particulier par le grand public asiatique en Océanie et dans les zones les plus touristiques. Les saveurs dites « classiques » sont les plus populaires ». Marco Miquel, président de l'ANHCEA en Espagne, a expliqué à son tour que « la tradition espagnole de la glace italienne a été réinventée, et les marchands de glaces italiennes connaissent un essor sans précédent. C'est une renaissance due à la recherche de saveurs authentiques, comme le Turrón de Jijona, le chocolat et la vanille ». Maximiliano Maccarrone, président de l'AFADHYA en Argentine, va plus loin : « La glace italienne artisanale fait partie de la culture argentine au même titre que la viande, le vin et le tango : elle fait partie de l'identité du pays. Les données montrent que neuf Argentins sur 10 consomment de la glace italienne artisanale tout au long de l'année. La consommation annuelle par habitant est de sept kilos, et nous avons environ 3 500 marchands de glace italienne artisanale. »

Un été 2023 réussi également pour l'Italie. Pour Claudio Pica, secrétaire général de l'AIG - l'Association italienne des fabricants de glace italienne, « la glace italienne artisanale a enregistré des chiffres très positifs dans toutes les régions, avec une augmentation pour le secteur et la chaîne d'approvisionnement ». L'AIG prévoit une croissance de +8 %, +12 % et de +16 à 20 % respectivement dans le nord, le centre et le sud de l'Italie, y compris dans les îles. Giancarlo Timballo, président de la coupe du monde de glace italienne et maître fabricant de glace italienne, a expliqué qu'« une clientèle avertie nous incite à innover et à nous concentrer sur des produits de plus en plus sains ». Roberto Rinaldini, ancien champion du monde de glace italienne et de pâtisserie, a confirmé que « l'objectif de la glace italienne artisanale est de réduire la teneur en sucre tout en conservant les particularités des matières premières et des fruits. » Domenico Belmonte, maître fabricant de glace italienne, a ajouté : « Pour ce qui est des saveurs, nous avons lancé avec succès la noisette Giffoni et l'amande rôtie au miel ».

