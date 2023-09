YuanTech Solar a fourni le kit solaire YuanHome à la Suisse





SHANGHAI, 18 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Le 13 septembre, YuanTech Solar, un nouveau fabricant de systèmes photovoltaïques en Chine, a fourni des kits solaires YuanHome, un système solaire pour balcon, à une société suisse bien connue, Furber AG. Il s'agit de la première commande de ce système après son lancement à InterSolar Europe à Munich, en Allemagne, en juin dernier, et également d'une autre expédition après la livraison de modules solaires TOPCon à haut rendement de type N sur le marché suisse au début du mois dernier.

Afin de relever le défi du changement climatique et du réchauffement de la planète, la loi suisse sur l'énergie encourage fortement l'amélioration de l'efficacité énergétique dans les bâtiments individuels, professionnels et publics afin de réduire la consommation d'énergie et les émissions de CO2. Sous l'impulsion de cette politique, en 2022, la nouvelle capacité photovoltaïque installée en Suisse a dépassé pour la première fois les 1 GW, et la capacité installée cumulée a atteint 4,65 GW. Actuellement, en plus de la demande croissante de systèmes résidentiels distribués, les systèmes solaires pour balcons connaissent également une forte demande sur le marché suisse.

le kit solaire YuanHome, le système fourni par YuanTech Solar à Furber AG, est un système portable de production d'énergie solaire destiné aux particuliers. Composé de modules TOPCon de type N à haut rendement, d'un micro-onduleur, de câbles CA et de supports de montage, le YuanHome Solar Kit peut être facilement installé. L'excellente performance et le design entièrement noir garantissent aux utilisateurs une électricité verte plus simple et plus sûre, tandis que le système de production d'énergie est parfaitement intégré au bâtiment, ce qui en fait l'un des meilleurs produits solaires pour les scénarios d'application domestiques suisses.

Dans le cadre de cette coopération, YuanTech Solar a gagné la reconnaissance de Furber AG pour ses solutions personnalisées et la rapidité de ses services. Les deux parties espèrent continuer à approfondir leur coopération afin d'obtenir des résultats gagnant-gagnant. À l'avenir, YuanTech Solar renforcera encore l'innovation technologique et la gestion de la qualité, améliorera la capacité à fournir des solutions et des services de systèmes personnalisés, et favorisera l'accélération du développement vert et durable de la société.

À propos de YuanTech Solar

YuanTech Solar est une société technologique spécialisée dans la R&D, la fabrication, la vente et les services de produits photovoltaïques TOPCon de type N de nouvelle génération. La société a été créée en janvier 2022 et prévoit d'investir 1,5 milliard de yuans (environ 224 millions de dollars) pour construire une installation de production de modules photovoltaïques de 5 GW à Chuzhou, dans la province d'Anhui. La société s'est engagée à devenir un fournisseur d'énergie propre de classe mondiale, en adhérant à une approche axée sur le marché et en prenant l'innovation technologique comme moteur, dans le but de stimuler la transformation vers une énergie propre, à faible émission de carbone, sûre et efficace.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1960403/YT_logo_Logo.jpg

18 septembre 2023 à 04:44

Communiqué envoyé leet diffusé par :