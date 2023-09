Ulanzi lance le U-Mic : un nouveau système de microphone sans fil qui allie une qualité audio supérieure à une autonomie remarquable





SHENZHEN, Chine, 18 sept. 2023 /PRNewswire/ -- Ulanzi, leader dans le domaine des accessoires pour appareils photo, a le plaisir de présenter son système de microphone sans fil, U-Mic. Le U-Mic devient la nouvelle référence avec sa fidélité audio inégalée associée à une impressionnante longévité de batterie, incarnant la volonté d'Ulanzi de marier l'innovation et la fiabilité.

Une clarté audio sans compromis

L'engagement du Ulanzi U-Mic en faveur d'un son exceptionnel est au coeur de ses préoccupations. Qu'il s'agisse de capter les chuchotements les plus subtils ou les conversations les plus animées, le U-Mic garantit l'enregistrement de chaque nuance avec une fidélité inégalée.

Une autonomie de batterie à la hauteur de vos attentes

N'ayez plus besoin de recharges fréquentes. La batterie robuste du U-Mic offre jusqu'à 14 heures d'enregistrement continu, ce qui vous permet de rester dans l'instant, sans interruption. Et grâce à son boîtier de chargement double, les recharges sont rapides et pratiques.

Un écran TFT tactile facile à utiliser

Cette interface intuitive permet aux utilisateurs de contrôler leur appareil sans effort, grâce à des mises à jour en temps réel du volume d'enregistrement, de l'état de la batterie et d'autres paramètres essentiels. Dites adieu aux boutons encombrants ; avec le U-Mic, les réglages sont à une pression du doigt.

Connectez et enregistrez : la polyvalence dans toute sa splendeur

Les scénarios d'enregistrement sont variés, et le U-Mic est prêt à tous les aborder. Des podcasts solo en mono aux paysages sonores immersifs en stéréo, en passant par les trois modes radio uniques de la piste sécurisée, il est là pour vous aider. Et grâce à sa connectivité facile avec les appareils photo et les téléphones, le U-Mic est compatible avec la plupart de vos appareils.

Écoutez toutes les facettes d'une même histoire avec l'enregistrement à double canal

La vie est pleine de conversations dynamiques et de paysages sonores ambiants. Grâce au système à double canal du U-Mic, vous pouvez capturer la richesse de plusieurs sources audio simultanément. Il est parfait pour les interviews, les discussions de groupe et les moments où une seule voix ne suffit pas.

En bref:

Compatibilité de l'appareil : le U-Mic s'associe facilement avec les appareils photo, les smartphones et les ordinateurs portables. Portée de l'émetteur : une couverture impressionnante jusqu'à 100 mètres. Espace de stockage : une grande capacité de 8 Go est intégrée, sans prise en charge de carte SD externe.

Prix et disponibilité:

Système de microphone sans fil Ulanzi U-Mic A018GBB1

Prix de vente: 99,95$

Prix en précommande: 79,95$, jusqu'au 17 septembre 2023

Pour découvrir l'expérience audio révolutionnaire du U-Mic, rendez-vous sur www.ulanzi.com ou contactez-nous.

À propos d'Ulanzi

Fondée en 2015, Ulanzi est un fournisseur de solutions complètes pour la photographie et la vidéographie qui se concentre sur la conception et la fabrication d'appareils et d'accessoires photo. Ulanzi s'est toujours efforcée de fournir des produits de la meilleure qualité possible avec une approche centrée sur l'utilisateur. La société a maintenant trois sous-marques - Ulanzi, FALCAM et Vrig. Leurs produits couvrent une large gamme d'accessoires de photographie et de vidéographie, notamment des trépieds, des éclairages, des microphones et des systèmes de fixation rapide.

Contact : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2202677/Ulanzi_U_Mic_Wireless_Lavalier_Microphone_System_A018GBB1.jpg

