Journée internationale de l'égalité de rémunération : ESI Group lutte pour l'égalité salariale et augmente les salaires des femmes revenant de congé maternité à l'échelle du Groupe





Regulatory News:

ESI Group (Paris:ESI), acteur de renommée mondiale de logiciels de simulation et de prototypage virtuel pour l'industrie, travaille activement pour garantir l'égalité des genres sur le lieu de travail et met en oeuvre des actions visant à éliminer la discrimination liée à l'écart salarial.

Le 18 septembre commémore la Journée internationale de l'égalité de rémunération, une occasion dédiée à sensibiliser aux inégalités salariales et à plaider en faveur de la réduction de l'écart de rémunération entre les genres. Au cours des deux dernières décennies, l'écart salarial entre les hommes et les femmes s'est réduit, bien que lentement. En 2022, cette journée avait lieu le 15 mars. En 2005 ; le 19 avril. Cette année, la journée de l'égalité de rémunération pour toutes les femmes a eu lieu le mardi 14 mars 2023, tandis que la Journée de l'égalité de rémunération pour les mères a eu lieu le 15 août. Reconnaissant cette disparité, ESI Group a pris des mesures proactives en prenant appui sur sa bonne pratique faite en France qui consiste à augmenter les salaires des femmes revenant de congé maternité et l'a étendu aux 17 autres pays où le Groupe opère : toutes les femmes revenant de congé maternité ont eu la garantie d'une augmentation de salaire, au minimum, conforme au budget de leur pays respectif. Cette année, les 7 employées qui sont revenues de congé maternité ont bénéficié de cette mesure.

De plus, conformément aux engagements d'ESI en faveur de l'égalité homme-femme en entreprise en signant les Women's Empowerment Principles des Nations Unies (WEP), le Groupe a surveillé et maintenu une étroite vigilance sur le pourcentage d'employés bénéficiant d'augmentations de salaire par genre, ainsi que sur le pourcentage moyen d'augmentation. ESI Group maintient sa politique de rémunération neutre en matière de genre, en utilisant des données objectives du marché adaptées aux postes des employés et aux niveaux organisationnels, indépendamment du genre. Le Groupe promeut activement l'égalité des genres et a recommandé de manière proactive des augmentations de salaire aux managers impliqués dans la campagne, en mettant fortement l'accent cette année sur l'ajustement de l'équité salariale dans le processus d'examen des salaires.

Lancé en mai 2022, le réseau Women@ESI, une initiative visant à favoriser la collaboration interne entre les employés et à mettre en place une plateforme de communication ouverte pour échanger des idées visant à renforcer la représentation et l'autonomisation des femmes, continue d'évoluer. Par ailleurs, le Groupe a été récompensé pour ses initiatives visant à promouvoir l'équité entre les genres sur le lieu de travail, parmi de nombreuses autres initiatives de responsabilité sociale des entreprises. Le Groupe a obtenu la note argent dans le cadre de l'évaluation ESG menée par Ethifinance publiée le 28 juillet 2023 (anciennement connue sous le nom d'index Gaia), contribuant ainsi à l'Objectif de développement durable (ODD) des Nations unies numéro 5, « Égalité des sexes et autonomisation de toutes les femmes et filles ».

Yannick Charron, Senior Vice-Président des ressources humaines chez ESI Group, déclare : « En début d'année, ESI Group a pris un engagement résolu pour promouvoir l'égalité des genres sur le lieu de travail, sur le marché et au sein de la société en endossant formellement les Principes des Nations Unies en faveur de l'égalité homme-femme en entreprise (WEP). ESI Group continue de cultiver activement un environnement exempt de discrimination. Il s'agit d'un objectif primordial pour notre organisation, et nous affinons continuellement nos efforts pour garantir l'égalité des genres au travail et faire d'ESI Group un lieu de travail exemplaire pour tous. »

A propos d'ESI

Fondé en 1973, ESI Group entrevoit un monde où l'Industrie parvient à accomplir des résultats audacieux, tout en répondant à des enjeux majeurs : impact environnemental, sécurité et confort des consommateurs et des opérateurs, ainsi que des modèles économiques adaptables et durables. ESI fournit des solutions fiables et personnalisées, basées sur la modélisation prédictive de la physique et son expertise en prototypage virtuel, qui permettent aux industries de prendre les bonnes décisions au bon moment, tout en gérant leur complexité. Particulièrement actif dans les secteurs de l'automobile et du transport terrestre, de l'aérospatial, de la défense et du naval, de l'énergie et de l'industrie lourde, ESI Group est présent dans plus de 18 pays, emploie environ 1000 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros en 2022. ESI Group a son siège social en France et est coté sur le compartiment B d'Euronext Paris. Pour plus d'informations : https://www.esi-group.com/fr.

https://www.esi-group.com/company/who-we-are

Follow ESI LinkedIn | Facebook | Twitter | YouTube

18 septembre 2023 à 02:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :