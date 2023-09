Jusqu'à 16 kWh : OUKITEL dévoile BP2000 & B2000, sa solution d'alimentation domestique de secours extensible





SHENZHEN, Chine, 18 septembre 2023 /PRNewswire/ -- OUKITEL, un innovateur de premier plan dans le domaine des solutions énergétiques, a dévoilé ce 4 septembre sur le marché européen le OUKITEL BP2000 & B2000, sa solution d'alimentation de secours domestique extensible . L'adaptabilité est toujours la première priorité des innovations d'OUKITEL. Le lancement du système modulaire BP2000 + B2000 apporte une polyvalence extraordinaire.

Voici un aperçu de la solution de stockage de secours extensible à domicile OUKITEL BP2000 & B2000.

Une alimentation de secours fiable pour les urgences à domicile et en extérieur :

Avec une grande capacité de 2048 Wh et une sortie constante de 2200 W AC, le BP2000 répond non seulement aux besoins en alimentation d'urgence d'une famille, mais apporte également le confort de la maison et une grande quantité d'énergie pour de courts voyages ou de longues périodes loin du réseau électrique, en alimentant la plupart des appareils électroménagers.

Prix et disponibilité

L'OUKITEL BP2000 Power est désormais disponible en Europe. Les clients peuvent visiter le site officiel d'OUKITEL pour se le procurer au prix final de 1 199 ?. Agissez vite, car ce coupon à durée limitée expirera le 20 septembre. Ne manquez pas cette chance de profiter d'une offre exclusive !

À propos d'OUKITEL

OUKITEL fournit au public des produits de stockage d'énergie durable et crée une nouvelle vie d'énergie nouvelle. La société OUKITEL New Energy s'est engagée à devenir la première marque mondiale de l'énergie nouvelle, spécialisée dans la fourniture de produits de stockage d'énergie domestique verte et de stockage d'énergie mobile portables, à grande capacité et à puissance élevée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://eu.oukitel.com/ .

17 septembre 2023

