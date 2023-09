Invitation aux médias - Nouvelles mesures pour contrer la violence armée à Montréal





QUÉBEC, le 17 sept. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, convie les représentants des médias à une conférence de presse visant à annoncer de nouveaux investissements en matière de prévention de la violence armée à Montréal.

Pour l'occasion, il sera accompagné de Mme Josefina Blanco, responsable de la diversité, de l'inclusion sociale, de l'itinérance et de l'accessibilité universelle au comité exécutif de la Ville de Montréal, de M. Jacques Couillard, président-directeur-général adjoint du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal et de M. René-André Brisebois, intervenant et chercheur à l'Institut universitaire Jeunes en difficulté du CIUSSS Centre-Sud-de l'Île-de-Montréal.

Une séance d'information technique suivra la conférence de presse.

Les journalistes qui souhaitent y participer doivent au préalable obtenir une accréditation en écrivant, avant 9 h le 18 septembre, à : [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse. Cette confirmation, de même que le lieu où se tiendra l'événement, leur seront envoyés vers 10 h le 18 septembre.

AIDE-MÉMOIRE

Date : Le 18 septembre 2023



Heure : 12 h 30



Lieu : Montréal





