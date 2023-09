Invitation aux médias - Pelletée de terre officielle de la nouvelle maison des aînés dans l'est de Montréal

Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de l'adjointe gouvernementale pour les dossiers concernant la Métropole et députée d'Anjou-Louis-Riel, Karine Boivin Roy, au nom de la ministre...

Produit : Champignons d'enoki Problème : Aliments - Contamination microbienne - Listeria Distribution : Ontario / Possiblement d'autres provinces et territoires Voir les produits concernés et les photos des produits pour ce rappel SOURCE Agence...

L'opposition officielle votera en faveur de l'adoption du principe du Projet de loi no32, Loi instaurant l'approche de sécurisation culturelle au sein du réseau de la santé et des services sociaux, mais il demeure impératif que l'on y inscrive le...

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal et l'entreprise Les aliments Wah Hoa, située au 4800 rue Saint-Ambroise à Montréal avise...