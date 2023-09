FRESOR se place en tête de l'industrie du vapotage grâce à sa série de produits innovants





DORTMUND, Allemagne, 16 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Le 14 septembre 2023, FRESOR, la plateforme technologique de vapotage d'ALD Group Limited, a lancé son dernier produit, le FRESOR Slim, au salon InterTabac 2023 à Dortmund en Allemagne. Cet événement très attendu a mis en évidence l'engagement de FRESOR à offrir l'expérience de vapotage ultime aux consommateurs.

Une présentation approfondie de l'événement : lorsque la saveur rencontre la technologie

Préparez-vous à une expérience révolutionnaire où la saveur rencontre la technologie. L'événement mêle harmonieusement goût frais et innovation de pointe. La technologie FRESOR NOVA en est la pierre angulaire, devenant le nouveau pinacle du vapotage. Sa structure avancée étanche et son efficacité énergétique exceptionnelle redéfinissent l'industrie du vapotage, offrant plus de bouffées tout en respectant la réglementation TPD. En outre, chaque saveur est renforcée par la précision de la technologie d'extraction du e-liquide, qui élève la pureté du goût vers de nouveaux sommets. Préparez-vous à plonger au pays de l'émerveillement gustatif avec FRESOR.

Le FRESOR Slim vole la vedette

Voici la star du salon : le FRESOR Slim. Il s'agit d'un système de dosettes fermées amélioré portant bien son nom grâce à son design mince et portable. Alimenté par la technologie FRESOR NOVA, il assure une expérience de vapotage prolongée et sans interruption. La sécurité est primordiale, et le FRESOR Slim témoigne de cet engagement. Équipé d'un verrou de sécurité pour enfants et d'une capsule d'e-liquide transparente, il privilégie non seulement la facilité d'utilisation mais vous procure également un puissant sentiment de sécurité.

Embrassez un avenir durable

Le lancement des nouveaux produits FRESOR pour 2023 est un succès retentissant, qui met en valeur le dévouement inébranlable de la société envers l'innovation et la sécurité. Avec sa formidable technologie FRESOR NOVA et sa série de produits innovants, elle est prête à révolutionner votre expérience du vapotage. FRESOR est sur le point de lancer une nouvelle série de produits possédant une plus grande capacité, et s'engage dans l'innovation continue pour vous apporter la meilleure technologie en matière de cigarettes électroniques. Restez à l'écoute, car l'avenir est sur le point de devenir beaucoup plus lumineux avec FRESOR NOVA !

À propos de FRESOR

FRESOR est la première plateforme technologique de vapotage d'ALD, qui vise à améliorer l'expérience de vapotage des gens et à façonner l'avenir de l'industrie. Notre gamme de produits comprend actuellement deux solutions de vapotage novatrices : FRESOR Nova et FRESOR Max.

À propos d'ALD

ALD Group Limited, un leader mondial dans l'industrie du vapotage, fournit des solutions de vapotage OEM / ODM complètes pour les marques de vapotage dans le monde entier depuis 2009. Avec plus de 14 ans d'expérience et un effectif dévoué de plus de 4 000 employés, notre entreprise a acquis une excellente réputation parmi nos précieux clients.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2212015/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2212014/2.jpg

16 septembre 2023 à 16:37

