Algérie : Visite d'un expert de l'ONU pour évaluer les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association

GENÈVE, 15 September 2023 / PRN Africa / -- Le Rapporteur Spécial des Nations Unies sur les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, Clément Nyaletsossi Voule, effectuera une visite officielle en Algérie du 16 au 26 septembre 2023.

Au cours de sa visite, M. Voule évaluera le respect des droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le cadre juridique relatif à ces droits, ainsi que les défis et les opportunités pour la protection de ces derniers.

L'expert se concentrera notamment sur la capacité des organisations de la société civile, des syndicats et des partis politiques à fonctionner librement, ainsi que sur les mesures visant à protéger le droit à la liberté de réunion pacifique.

M. Voule rencontrera des représentants du Gouvernement, des membres du Parlement et du pouvoir judiciaire, des organismes indépendants de surveillance et des membres du bureau des Nations Unies dans le pays, entre autres. Il rencontrera également des acteurs clés de la société civile, des journalistes, des universitaires, des juristes, des syndicats et des partis politiques. M. Voule se rendra à Alger et dans d'autres lieux.

Le Rapporteur Spécial présentera ses observations préliminaires lors d'une conférence de presse le 26 septembre 2023 à 12 heures (heure locale) à la Maison des Nations Unies à Alger (41 Rue Mohammed Khoudi, El Biar, Alger 16003). L'accès sera strictement limité aux journalistes. Les journalistes intéressés sont invités à s'inscrire à l'avance par courrier électronique à l'adresse suivante : [email protected].

Le Rapporteur Spécial soumettra un rapport complet sur la visite au Conseil des droits de l'homme en juin 2024.

