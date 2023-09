Hyundai Mobis étend sa découverte des start-ups de la mobilité de la Silicon Valley aux États-Unis





Les start-ups de la Silicon Valley ciblées pendant la « journée de la mobilité Mobis »... Partage de la vision de la mobilité et annonce de plans d'investissement

Près de 2 000 milliards de KRW investis directement dans des start-ups au cours des cinq dernières années... Obtention de commandes suite à la découverte de start-ups en Amérique du Nord, en Europe et dans d'autres régions

Augmentation des investissements dans les entreprises mondiales prometteuses dans le domaine de l'électrification... Stratégies visant à assurer un avantage concurrentiel dans le secteur des véhicules électriques en attirant des commandes à l'étranger, etc. Le système spécialisé Trailer Reverse Assistance (TRA), conçu pour le marché très porteur des camionnettes, a retenu l'attention

SÉOUL, Corée du Sud, 15 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis accroît ses investissements dans des start-ups mondiales dotées des principales technologies de mobilité de l'avenir. La stratégie consiste à renforcer les alliés concurrentiels dans des domaines spécifiques, tels que les semiconducteurs, les logiciels, les capteurs de conduite autonome et l'infodivertissement, et de soutenir leur croissance et développement en entreprises licornes. Au cours des cinq dernières années, Hyundai Mobis a investi près de 2 000 milliards directement dans ces entreprises.

Le 14, Hyundai Mobis a annoncé avoir organisé la « journée de la mobilité Mobis » sous la direction du centre d'investissement pour start-ups de la Silicon Valley, le 'Mobis Ventures Silicon Valley (MVSV)'. Plus de 200 participants, notamment des représentants de start-ups de la mobilité de la Silicon Valley, des universitaires et des investisseurs, ont assisté à l'événement, qui est le deuxième du genre.

Lors de la journée de la mobilité Mobis, Hyundai Mobis partage sa vision de la mobilité de l'avenir avec les entreprises locales et explique ses plans d'investissement. Cet événement permet de réseauter avec des start-ups prometteuses cherchant à participer au développement technologique ou recherchant des investisseurs. Il offre également la possibilité de réseauter avec d'autres investisseurs.

Cette année, l'événement avait pour thème la montée en puissance de la mobilité propre, indiquant l'émergence d'une mobilité écologique centrée sur l'électrification. Des discussions de haut niveau avec des orateurs ont eu lieu, notamment avec des représentants d'investissement locaux de sociétés de semiconducteurs telles que Qualcomm, Intel et AMD, et des PDG de sociétés d'IA.

Mitchell Yun, le responsable de MVSV qui a accueilli l'événement, a déclaré : « Le nombre de start-ups qui recherchent une collaboration grâce à l'investissement de Hyundai Mobis est supérieur à celui de l'année dernière ». Et d'ajouter : « Nous nous attacherons à identifier les start-ups de valeur en comprenant les tendances du marché et les mouvements technologiques de la Silicon Valley ».

Depuis l'établissement de sa base dans la Silicon Valley en 2018 avec MVSV, Hyundai Mobis a continuellement étendu ses recherches de start-ups locales et accru ses investissements dans ces sociétés. Les collaborations avec ces start-ups ont permis d'obtenir des résultats tangibles, tels que la réalisation de commandes importantes basées sur les nouvelles technologies.

Hyundai Mobis étend également ses investissements et sa collaboration avec des entreprises mondiales prometteuses dans le domaine de l'électrification. L'intention est de s'associer de manière proactive avec des entreprises prometteuses à l'échelle mondiale pour obtenir des technologies de pointe, permettant de bénéficier d'un atout incontestable dans le secteur des véhicules électriques. Hyundai Mobis s'est engagée dans un développement technologique indépendant, sécurisant un avantage concurrentiel pour les composants critiques des véhicules électriques devant les autres fournisseurs de pièces. Récemment, l'entreprise a prouvé sa compétitivité mondiale en achetant un système de batterie étendu (BSA) de Volkswagen.

Hyundai Mobis est le numéro 6 mondial des équipementiers automobiles. Son siège se trouve à Séoul, en Corée. Hyundai Mobis possède une expertise exceptionnelle en matière de capteurs, de fusion de capteurs dans les calculateurs et de développement de logiciels pour le contrôle de la sécurité. Les produits de la société comprennent également divers composants pour l'électrification, les freins, le châssis et la suspension, la direction, les airbags, l'éclairage et l'électronique automobile. Hyundai Mobis a son siège social de R&D en Corée et dispose de quatre centres technologiques aux États-Unis, en Allemagne, en Chine et en Inde. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site Web : https://www.mobis.co.kr/ .

