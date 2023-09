Comviva et Xoxoday annoncent un partenariat stratégique pour révolutionner les expériences de fidélisation





LONDRES, 15 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Comviva , le leader mondial de l'expérience client et des solutions de monétisation des données, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec Xoxoday , le partenaire des entreprises du monde entier en matière de récompenses numériques, d'incitations et de paiements.

Comviva MobiLytixtm Rewards est une solution d'engagement client de nouvelle génération qui permet aux organisations de concevoir et d'exécuter des programmes de fidélisation basés sur des récompenses et de gamifier les campagnes. La plateforme de fidélisation alimentée par l'IA dote les équipes marketing de capacités avancées, améliorant l'expérience des clients existants et potentiels tout en stimulant la valeur à vie des clients.

Xoxoday, une plateforme de récompenses et d'incitations, aide les entreprises à numériser et à gamifier leurs programmes d'engagement, d'incitations, de récompenses, de commissions et de fidélisation. La plateforme propose une gamme de solutions qui aident les entreprises à stimuler l'engagement, la croissance et la fidélisation, y compris la reconnaissance et la gratification des employés, les incitations des partenaires de distribution, les incitations à la vente, et bien plus.

Ce partenariat réunit deux équipes d'experts, ce qui permet aux deux partenaires de proposer une plus grande variété de technologies de fidélisation et de récompenses à leurs clients. Grâce à ce partenariat, Comviva MobiLytix Rewards est en mesure d'améliorer considérablement sa solution actuelle et de fournir à ses clients un éventail inégalé d'options d'échange de récompenses sur l'ensemble des canaux.

Les clients pourront choisir parmi une sélection variée de plus de 21 000 récompenses au sein d'un catalogue qui s'étend sur plus de 20 catégories dans plus de 100 pays à travers le monde. Les clients pourront ainsi bénéficier de récompenses importantes, tout en profitant d'une expérience client en temps réel qui intègre de manière transparente l'accumulation de points et l'échange de récompenses.

À propos de ce partenariat, Amit Sanyal, vice-président et directeur de l'exploitation, solutions de valeur pour les consommateurs chez Comviva, a déclaré : « Ce partenariat entre Comviva et Xoxoday met en évidence notre engagement commun et notre vision partagée de l'enrichissement de l'engagement des clients et des expériences de fidélisation. Les solutions de Xoxoday complètent notre plateforme de fidélisation des clients et de récompenses en élargissant considérablement les options de récompense sur les points de contact traditionnels et numériques. Avec ce partenariat, nous faisons un grand pas vers l'autonomisation de nos clients en leur proposant une expérience de fidélisation inégalée. »

« Aujourd'hui, un défi majeur pour les entreprises consiste à concevoir des programmes de récompense adaptés aux préférences individuelles des clients. Trouver un équilibre entre le maintien de programmes attrayants et de catalogues séduisants, tout en facilitant l'échange transparent entre une multitude de vendeurs en ligne et dans les magasins, est la nécessité du moment. Nous sommes ravis de nous associer à Comviva pour fournir des solutions d'engagement améliorées aux clients. Notre plateforme permettra à Comviva de se distinguer dans son paysage concurrentiel en offrant une expérience immersive et inégalée à ses précieux clients », a ajouté Sumit Khandelwal, PDG de Xoxoday.

