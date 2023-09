Déclaration des porte-paroles de l'opposition officielle en matière de lutte contre l'itinérance et de l'habitation et des affaires municipales





QUÉBEC, le 15 sept. 2023 /CNW/ - Sommet sur l'itinérance

« Avec les chiffres qui nous ont été rendus publics, cette semaine, le Sommet sur l'itinérance qui se tient aujourd'hui, à Québec est plus pertinent que jamais. Je suis très heureuse d'y avoir participé, en compagnie de ma collègue porte-parole en habitation, Virginie Dufour.

Du côté du gouvernement de la CAQ, le ministre Carmant s'est contenté de faire son discours, sans jamais parler de prévention, et était absent pour le panel des organismes communautaires et l'excellente présentation sur le modèle finlandais. De son côté, la ministre de l'Habitation n'a pas daigné être présente, même si le manque de logements est devenu l'une des principales causes actuelles de l'itinérance. Quel manque de sensibilité!

Je félicite tous les intervenants présents, tant du milieu communautaire que des municipalités, pour les échanges enrichissants et instructifs. Leurs idées innovantes méritent d'être entendues. »

-Elisabeth Prass, porte-parole de l'opposition officielle en matière de lutte contre l'itinérance et députée de D'Arcy-McGee

« Je remercie l'UMQ d'avoir organisé ce Sommet. À travers l'étude sur l'itinérance, il appert que la première cause est désormais le manque de logements réellement abordables. L'absence de la ministre de l'Habitation est donc déplorable dans les circonstances.

Des représentants finlandais ont présenté leur politique qui a fait de la Finlande le seul pays à avoir éradiquer presque entièrement l'itinérance, grâce à un vaste réseau de logements sociaux couplé de conseillers dont le mandat est de prévenir les évictions. La CAQ doit s'inspirer de ce modèle, réactiver AccèsLogis et investir massivement en logements sociaux. »

- Virginie Dufour, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales et d'habitation et députée de Mille-Îles

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

15 septembre 2023 à 15:41

