VAPORESSO remporte plusieurs prix lors des prestigieux MUSE Design Awards





SHENZHEN, Chine, 15 septembre 2023 /PRNewswire/ -- VAPORESSO, un innovateur de premier plan dans l'industrie du vapotage, est fier d'annoncer qu'il a été récompensé par huit prix lors des prestigieux MUSE Design Awards, dont six prix d'or et deux prix d'argent. Cette reconnaissance souligne l'engagement de VAPORESSO en faveur de l'excellence en matière de design et d'innovation.

Les produits gagnants comprennent les dernières offres de la marque, la série ARMOUR composée de ARMOUR MAX et ARMOUR S, qui viennent de faire leurs débuts à l'InterTabac 2023 qui s'est tenu du 14 au 16. Le VAPORESSO COSS, quant à lui, change la donne dans l'industrie du vapotage en s'attaquant aux points faibles des produits existants et en offrant un design intuitif qui répond aux habitudes de vapotage des utilisateurs. Ces produits, ainsi que les emballages COSS, ECO NANO, LUXE X PRO, LUXE XR MAX, LUXE Q2 et XROS 3 NANO, ont été récompensés pour leur conception créative et leur approche centrée sur l'utilisateur.

Le MUSE Design Awards est un concours international de design destiné à récompenser des designs originaux exceptionnels provenant du monde entier. Sa mission est de reconnaître, de célébrer et de promouvoir les innovateurs exceptionnels en matière de design, ce qui en fait une plateforme essentielle pour mettre en valeur les étoiles émergentes dans divers domaines. La reconnaissance de huit produits VAPORESSO aux MUSE Design Awards est une affirmation significative de la poursuite par VAPORESSO d'un design supérieur et d'une innovation ultime.

"L'obtention de ces prix témoigne de notre engagement en faveur de l'INNOVATION, de la FIABILITÉ et du STYLE - les trois valeurs fondamentales de la marque VAPORESSO", a déclaré Jimmy Hu, vice-président de VAPORESSO. "Nous continuerons à placer nos utilisateurs au centre de tout ce que nous faisons, en leur fournissant des produits toujours plus excellents et innovants qui répondent parfaitement à leurs besoins d'utilisation et à leur expression personnelle."

VAPORESSO s'attache à repousser les limites du design et de l'innovation. Les récompenses décernées par les MUSE Design Awards témoignent de la réussite de la marque dans ce domaine. VAPORESSO continuera à viser l'excellence en proposant aux utilisateurs des produits qui non seulement répondent à leurs besoins, mais en plus dépassent leurs attentes.

À propos de VAPORESSO

Fondée en 2015, VAPORESSO s'engage à créer un monde sans fumée et à améliorer la qualité de vie de ses utilisateurs. Grâce à une innovation continue, un contrôle de qualité rigoureux et un engagement substantiel, VAPORESSO fabrique des produits qui répondent à tous les niveaux et styles de vapoteurs.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : https://www.vaporesso.com/ .

