Développement des télécommunications : la 5.5G (5G-A) est devenue réalité

Lors du Sommet M360 Asie-Pacifique de GSMA à Séoul, le Dr Philip Song, Directeur marketing chez Huawei CNBG, a déclaré que la technologie normalisée 5.5G (5G-A) « transforme l'incertitude en certitude », comme l'a rapporté Developing Telecoms dans un article récent.

Les ressources spectrales à très large bande constituent la base d'une liaison descendante de 10 gigabits dans la 5.5G (5G-A), mais le principal défi est la couverture, a expliqué M. Song. La technologie ELAA (Extremely Large Antenna Array, en français « Réseau d'antennes extrêmement grand »), qui a été adoptée par Huawei pour les bandes de fréquences 6GHz et mmWave, est capable d'améliorer la couverture tout en offrant une expérience de 10 gigabits sur la liaison descendante.

Pour la liaison ascendante, les solutions améliorées de Huawei découplent la liaison ascendante et la liaison descendante afin de réaliser une convergence multibande et des taux de liaison ascendante élevés.

En outre, l'IdO passif dans la 5.5G (5G-A) devrait débloquer un marché de 100 milliards de connexions en combinant la technologie IoT passif de la 5.5G (5G-A), les réseaux cellulaires et les étiquettes passives. Ses avantages sont une large couverture, un faible coût et la prise en charge du positionnement pour différents scénarios, notamment l'entreposage intelligent, la gestion de la production numérique, la logistique et le commerce de détail.

Le contrôle automatisé et l'automatisation de la fabrication posent des exigences plus élevées aux réseaux que la commande à distance de machines, qui exige des temps de latence inférieurs à 10 ms et une fiabilité de l'ordre de 99,999%, voire 99,9999%. Pour répondre à ces exigences, des technologies innovantes telles que la double alimentation et la réception sélective, ainsi que l'ordonnancement déterministe des liaisons ascendantes et descendantes, ont été appliquées pour réaliser une connectivité de réseau hautement déterministe qui prend en charge une concurrence élevée, a déclaré M. Song.

M. Song a également déclaré qu'avec la première norme 3GPP pour la 5.5G (5G-A), version 18, devant être gelée au cours du premier semestre 2024, une autre étape sera franchie ; il a ajouté : « Huawei est prêt à travailler avec les transporteurs mondiaux et les partenaires de l'écosystème dans l'élan vers l'ère 5.5G (5G-A)... créant ainsi un écosystème prospère pour aider davantage de consommateurs et d'industries à passer au numérique ».

15 septembre 2023 à 14:25

