Investissement de 62 500$ par Les Industries Gould Ltée. pour la relève - Création de la bourse d'études et de l'aire de détente Panetta au HEC de Montréal





MONTRÉAL, le 15 sept. 2023 /CNW/ - Les Industries Gould Ltée. (« GOULD ») est fière d'annoncer un partenariat avec le HEC de Montréal visant à promouvoir l'excellence universitaire et le bien-être de la communauté étudiante. Cet investissement de 62 500$ comprend la création de trois Bourses d'études Panetta, ainsi que l'aménagement d'une aire de réunion, de travail et de détente dédiée aux étudiants dans le nouveau bâtiment Hélène Desmarais, en plein coeur du secteur des affaires de Montréal.

« GOULD est profondément ancré dans la communauté montréalaise depuis plus de 65 ans et souhaite continuer d'encourager la relève entrepreneuriale. C'était tout naturel d'investir dans le succès de la future génération d'entrepreneurs du Québec », déclare Frederico Panetta, président directeur général de Les Industries Gould Ltée.

Les fonds d'investissement Panetta : Nourrir les esprits brillants

Les Bourses d'études Panetta, d'une valeur totale de 37 500$, récompenseront l'excellence académique, la créativité et le potentiel de leadership des gestionnaires de demain. Le PDG explique que ces bourses offrent non seulement un soutien financier crucial, mais aussi l'opportunité d'étudier dans l'une des meilleures écoles de gestion au monde. Le HEC étant déjà reconnu mondialement pour former des leaders hautement qualifiés, il souhaite ainsi, à sa façon, contribuer à leur succès.

L'espace Frederico Panetta : Équilibre et collaboration

Grâce à ce généreux don, l'espace Frederico Panetta a été spécialement conçu pour fournir un environnement favorable à la réflexion, à la collaboration et à la relaxation. Cet espace moderne encourage l'échange d'idées et la coopération entre les étudiants, tout en permettant des moments de récupération essentiels pour maintenir un équilibre sain entre les défis académiques et la vie personnelle.

« Chez Les Industries Gould Ltée., nous avons investi d'importantes sommes afin de favoriser le bien-être au travail. Nous avons optimisé nos espaces de travail et nous avons implanté des espaces de détentes dédiées au confort de nos employés. Il était donc tout naturel de transmettre cette vision avec le HEC grâce a une aire de détente pour permettre aux étudiants de recharger leur batterie », ajoute M. Panetta.

À propos des Industries Gould Ltée.

Entreprise familiale établie à Montréal depuis 1954, Les Industries Gould ltée conçoivent et fabriquent des produits de soin personnel, des nettoyants et des désinfectants pour des clients dans le commerce de détail et le secteur de la santé. Grâce à ses investissements continus en recherche et développement et à l'expertise de ses équipes, GOULD a su innover pour rester à l'avant-garde et développer de nouveaux produits toujours plus performants qui répondent aux besoins de ses clients et aux plus hautes normes de qualité de l'industrie.

