Mise à jour -- TELUS offrira les tout nouveaux iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max

TORONTO, 15 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS offrira les modèles iPhone 15 et iPhone 15 Plus, dotés d'un design durable en aluminium et d'un dos en verre coloré, de l'infobulle Dynamic Island, d'une puce A16 Bionic, d'un système de caméras de pointe qui comprend la caméra principale de 48 Mpx et deux téléobjectifs, ainsi qu'un port USB-C. Seront offerts également les modèles iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, les plus légers à ce jour dans la gamme d'Apple Pro, qui sont dotés d'un design en titane solide et léger, d'un nouveau bouton Action, de puissants appareils photo, dont un système d'appareil photo principal de 48 Mpx avancé qui fournit l'équivalent de sept objectifs professionnels avec une qualité d'image étonnante et un téléobjectif 5x, le zoom optique le plus long jamais vu sur iPhone, exclusivement sur l'appareil iPhone 15 Pro Max, la puce A17 Pro qui rend possible des expériences de jeu de niveau supérieur et des performances spectaculaires, ainsi que l'USB-C avec des vitesses USB 3. Les clients pourront précommander la gamme iPhone 15 à partir du vendredi 15 septembre, avec une disponibilité le vendredi 22 septembre. Pour obtenir des précisions sur les prix et les arrivées en stock, visitez telus.com/iphone15 .

« Il n'y a pas de meilleure façon de faire l'expérience de la nouvelle gamme iPhone 15 d'Apple qu'avec TELUS, selon James Rooke, vice-président, Produits de connectivité et marques à TELUS. Nous sommes ravis d'offrir à nos clients la plus récente gamme d'iPhone 15 d'Apple, y compris l'iPhone 15 Pro doté d'un puissant appareil photo et d'une puce A17 Pro qui offre une expérience de jeu de niveau supérieur et une performance professionnelle, ainsi que l'iPhone 15 doté d'un système d'appareil photo perfectionné et de l'infobulle Dynamic Island. Grâce à notre réseau 5G primé, nous sommes fiers d'offrir aux Canadiens la meilleure valeur, les vitesses les plus rapides et une performance sur laquelle ils peuvent compter. Nous promettons également à nos clients des prix abordables grâce à des programmes comme Option retour TELUS, Paiements faciles de TELUS, Gagnez à retourner et Protection d'appareils TELUS, ainsi qu'une vaste gamme d'accessoires pour tirer le meilleur parti de l'emblématique produit d'Apple, y compris le premier téléphone fabriqué à partir de titane. Grâce à l'engagement d'Apple envers une gamme de produits durables et à l'engagement de TELUS envers la réduction de notre empreinte carbone collective, nous pouvons profiter de la technologie la plus récente tout en contribuant à une planète plus saine. »

Les modèles iPhone 15 et iPhone 15 Plus sont dotés d'un dos en verre teinté, une première dans l'industrie, d'un superbe fini mat texturé et de bords profilés sur le boîtier en aluminium. Tous deux sont dotés de l'infobulle Dynamic Island, une façon novatrice de recevoir et gérer les alertes importantes et les activités en direct, et d'un système d'appareil photo évolué, dont un puissant appareil photo principal de 48 Mpx qui permet de prendre des photos en très haute résolution et un nouveau téléobjectif 2x qui donne aux utilisateurs un total de trois niveaux de zoom optique, comme s'ils disposaient d'un troisième appareil photo. La gamme iPhone 15 inaugure également la nouvelle génération de portraits, facilitant la réalisation de portraits très détaillés et performants en conditions de faible luminosité. La puce A16 Bionic, rapide et efficace, offre des performances éprouvées, et les modèles iPhone 15 continuent d'offrir une expérience 5G ultrarapide et de qualité supérieure, ainsi qu'une meilleure qualité audio pour les appels téléphoniques, par FaceTime ou des applications tierces. Les appareils iPhone 15 et iPhone 15 Plus sont dotés d'un écran de 6,1 po et de 6,7 po1, dans cinq nouvelles couleurs époustouflantes, dont le rose, le jaune, le vert, le bleu et le noir.

Les appareils iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max sont conçus en titane de qualité aérospatiale, matériau à la fois extrêmement robuste et léger, ce qui en fait les modèles Pro les plus légers jamais conçus par Apple. Le nouveau design présente également des bords profilés et un bouton Action réglable, permettant aux utilisateurs de personnaliser leur expérience. Offrant des performances et des capacités de niveau professionnel, les modèles iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max sont équipés de la puce A17 Pro, la première sur le marché à être dotée de trois nanomètres. Les innovations apportées à l'appareil photo permettent d'obtenir l'équivalent de sept objectifs professionnels avec une qualité d'image exceptionnelle, dont un appareil photo principal de 48 Mpx avancé qui donne accès à un nouvel objectif de 24 Mpx par défaut en très haute résolution, la nouvelle génération de portraits avec le contrôle de la mise au point et de la profondeur, les améliorations apportées au mode Nuit et à la photographie HDR intelligente, ainsi qu'un tout nouveau téléobjectif 5x exclusif sur iPhone 15 Pro Max. La gamme iPhone 15 Pro prend désormais en charge le Wi-Fi 6E pour offrir d'excellentes performances sans fil et est équipée de la technologie 5G ultrarapide. Les modèles iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max se déclinent en deux tailles d'écran1 (6,1 et 6,7 po) et en quatre nouvelles finitions époustouflantes : titane noir, titane blanc, titane bleu et titane naturel.

La gamme iPhone 15 utilise un port USB-C, une norme universellement acceptée pour la charge et le transfert de données, permettant au même câble de charger les appareils iPhone, Mac, iPad et les écouteurs AirPods Pro (2e génération) mis à jour, ainsi que les appareils iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. La vitesse de transfert est 20 fois supérieure à celle de l'USB 3. Tous les modèles offrent également des fonctions de sécurité essentielles pour obtenir de l'assistance au moment le plus important, dont la détection d'accident2 et la fonction Urgence SOS par satellite3. iOS 174 confère à la gamme iPhone un caractère encore plus personnel et intuitif, en intégrant les affiches de contact, qui permettent aux utilisateurs de personnaliser leur façon de se présenter lors d'appels entrants. La gamme iPhone 15 est équipée d'une carte eSIM, une solution plus pratique et plus sûre que la carte SIM physique, qui permet aux utilisateurs de rester connectés grâce à des forfaits d'itinérance internationale abordables lorsqu'ils voyagent dans le monde entier.

Les clients de TELUS peuvent participer au programme Option retour et économiser jusqu'à 59 % lorsqu'ils acceptent de retourner leur iPhone 13 Pro en bon état de fonctionnement et de passer à l'iPhone 15 Pro. Avec Paiements faciles de TELUS, nos abonnés peuvent obtenir la nouvelle gamme d'iPhone 15 pour 0 $ d'acompte avec une entente de 2 ans. Pour un temps limité, les clients qui mettent en service un appareil iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max avec n'importe quel forfait de services mobiles de TELUS peuvent choisir EnContinu+ et profiter d'un contenu en continu illimité provenant de l'AppleTV+ et plus encore pour 10 $ par mois pendant les trois premiers mois.

Pour obtenir des précisions sur les prix et les forfaits de données, consultez telus.com/iphone15 . La gamme iPhone 15 sera aussi offerte par Koodo et les clients pourront profiter pleinement de leur nouvel appareil avec les tout nouveaux forfaits 5G de Koodo.

Pour en savoir plus au sujet des nouveaux appareils iPhone 15, visitez le site apple.com/ca/fr .

1 Les coins arrondis de l'écran suivent un beau design incurvé, qui s'inscrivent dans un rectangle standard. Mesuré comme un rectangle standard, l'écran fait 6,06 po (iPhone 15 Pro, iPhone 15) ou 6,68 po (iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Plus) en diagonale. La zone d'affichage réelle est plus petite.



2 La détection d'accident est conçue pour déceler les collisions de véhicules de promenade à quatre roues motrices avec certains profils de masse, de force G et de vitesse correspondant à des collisions graves et potentiellement mortelles. Il a été conçu pour reconnaître les signes de collisions frontales et arrière graves, les collisions latérales, les collisions en T et les tonneaux susceptibles de mettre en danger la vie des passagers. La détection d'accident est offerte dans le monde entier sur iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max et sur les montres Apple Watch Series 9, Ultra 2, Series 8, Ultra et SE.

3 La fonction Urgence SOS par satellite a été conçue pour être utilisée dans des espaces ouverts avec une ligne de vue dégagée vers le ciel. Les performances peuvent être réduites par des obstacles tels que des arbres ou des bâtiments environnants.

4Certaines fonctions peuvent ne pas être offertes dans tous les pays ou dans toutes les régions. Vous trouverez la liste complète sur apple.com/ios/feature-availability.





15 septembre 2023 à 12:50

