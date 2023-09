25 000 $ en bourse pour les futurs psychologues scolaires





QUÉBEC, le 15 sept. 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, annonce aujourd'hui, en compagnie de la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, le lancement du Programme de bourse pour les internats en psychologie dans le réseau de l'éducation. Ce nouveau programme permettra aux étudiantes et étudiants en psychologie d'obtenir une bourse de 25 000 $ s'ils décident d'intégrer le réseau de l'éducation à titre de psychologue scolaire une fois leur formation terminée.

Pour obtenir cette bourse, les futurs diplômés doivent s'engager à exercer leur profession dans le réseau de l'éducation pour un minimum de trois jours par semaine, et ce, pour au moins deux ans.

Rappelons que les étudiantes et étudiants en psychologie bénéficient déjà d'une bourse de 25 000 $ pour réaliser leur internat dans le réseau public. La bourse annoncée aujourd'hui s'ajoute donc à celle-ci, portant le montant total à 50 000 $ pour les étudiantes et étudiants qui décident de faire leur stage dans le réseau public et de commencer leur carrière dans ce dernier.

Citations :

« Il est essentiel que nous soyons en mesure de répondre aux besoins en santé mentale de nos élèves et de leur donner les outils et ressources nécessaires. Le contact avec les jeunes et le dynamisme de l'équipe-école font des écoles des milieux de travail stimulants. Je suis donc très content de la mise en place de cette nouvelle bourse. C'est un bel incitatif pour amener les jeunes à se joindre au réseau de l'éducation qui, j'espère, en attirera plusieurs. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

« J'invite les étudiants en psychologie à considérer cette opportunité professionnelle enrichissante. En plus de se joindre au réseau de l'éducation, comme le dit si bien mon collègue, un milieu de travail stimulant, les personnes intéressées pourront rapidement changer les choses dans la vie des jeunes. À terme, c'est toute la population québécoise qui profitera de cet investissement. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

Faits saillants :

Les milieux de travail admissibles pour le réseau de l'éducation sont les centres de services scolaires et les commissions scolaires.

Les étudiantes et étudiants souhaitant bénéficier du Programme doivent manifester leur intérêt auprès d'un organisme scolaire ou remplir le formulaire d'engagement, qui sera mis en ligne au cours des prochains jours.

Pour plus d'information sur le Programme de bourses pour les internats en psychologie dans le réseau de l'éducation et remplir le formulaire d'engagement lors de sa mise en ligne dans quelques jours : https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/bourses-internat-reseau-education

15 septembre 2023 à 12:15

