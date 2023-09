Formation en enseignement - La FSE-CSQ invite le ministre à écouter les enseignants





QUÉBEC, le 15 sept. 2023 /CNW/ - La présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ), Josée Scalabrini, s'étonne d'apprendre ce matin par la voie des médias que le ministre de l'Éducation souhaite réduire la durée du baccalauréat en enseignement de 4 à seulement 3 années d'études.

« Les enseignantes et enseignants se demandent ce matin où s'en va le ministre. La tentation de réduire la durée de la formation vient ajouter à des années de dévaluation de notre profession, alors que la durée du baccalauréat avait justement été allongée pour permettre une meilleure formation », a réagi Mme Scalabrini.

La sortie publique du ministre surprend la FSE-CSQ, déjà en réflexion sur la question. « La FSE mène présentement des travaux sur les voies d'accès à la qualification autant pour les non légalement qualifiés que pour celles et ceux qui voudraient compléter un bac en enseignement. On aura prochainement des solutions concrètes à lui présenter qui auront été réfléchies en profondeur avec les enseignants », a poursuivi Brigitte Bilodeau, première vice-présidente de la FSE-CSQ et responsable des dossiers pédagogiques.

D'ailleurs, en vue de la préparation de son colloque pédagogique et professionnel de mai dernier, la FSE-CSQ a consulté ses membres quant à l'idée de transformer la quatrième année du baccalauréat en enseignement en année de résidence. La vaste majorité des personnes répondantes, soit 88,3 %, s'est exprimée en faveur. « C'est un point de départ pour notre travail d'analyse qui vise à maintenir la qualité et la valorisation de la formation, tout en facilitant l'accès à la profession. Nous invitons le ministre à se mettre en mode écoute des enseignants et à discuter avec nous », a conclu Mme Scalabrini.

