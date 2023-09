1 entreprise sur 5 présente des disparités entre ses rapports sur les émissions de GES du CDP et ses rapports de développement durable





Une nouvelle étude de Clarity AI, la principale plateforme technologique en matière de développement durable, révèle des divergences dans une entreprise sur cinq entre les données du CDP et les données sur les émissions figurant dans leurs propres rapports sur le développement durable.

Une étude menée par Clarity AI sur environ 1 500 points de données provenant de plus de 850 entreprises ayant communiqué des données climatiques au CDP en 2022 a révélé qu'une entreprise sur cinq communique des émissions de GES différentes dans le questionnaire du CDP et dans son rapport annuel ou son rapport sur le développement durable.

Cette tendance est la même pour les valeurs d'émission de Scope 1 et de Scope 2. Alors que 10 % des divergences étaient inférieures à 10 %, environ 20 % des cas présentaient des variations significatives de plus de 50 % dans leurs valeurs.

L'étude indique que la vérification externe est essentielle pour garantir aux gestionnaires d'actifs l'accès à des données fiables. Les données montrent que le taux de divergence passe de 27 % pour les entreprises non vérifiées à 15 % pour les entreprises vérifiées.

Ces divergences sont en outre plus fréquentes dans les économies émergentes qu'en Europe et en Amérique du Nord. Les entreprises d'Asie en particulier affichent des taux de divergence plus élevés (31 % contre env. 14 % en Europe et en Amérique du Nord).

Ces différences s'expliquent par des erreurs humaines dans 80 % des cas lorsque les entreprises déclarent leurs émissions au CDP, ou par l'utilisation de méthodologies de déclaration incohérentes, par exemple lorsque les entreprises ne déclarent que les émissions de leur siège social au CDP et l'ensemble de leurs émissions dans leurs propres rapports.

Patricia Pina, responsable de la recherche et de l'innovation chez Clarity AI, déclare : « Tandis que le monde se dirige vers une économie à faible émission de carbone, les investisseurs reconnaissent la nécessité d'intégrer les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leurs décisions d'investissement. Le Carbon Disclosure Project (CDP), qui est largement reconnu et gère un système de divulgation mondial, joue un rôle clé en garantissant la disponibilité de données précises sur les émissions de gaz à effet de serre (GES).

Malgré les avancées et les progrès considérables réalisés en matière de divulgation des émissions de GES, certains problèmes liés à la qualité des données subsistent. Les entreprises font face à un certain nombre de défis connus en matière de déclaration, mais il est essentiel que les gestionnaires d'actifs aient accès à des données fiables ; ils ont besoin de confiance et de cohérence dans les données sur les émissions de GES qu'ils utilisent. »

