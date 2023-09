Inauguration d'un nouvel édifice de HEC Montréal - Le gouvernement du Québec continue de placer l'enseignement supérieur au coeur de ses priorités





MONTRÉAL, le 15 sept. 2023 /CNW/ -Le gouvernement du Québec est très fier d'avoir contribué à la construction de l'édifice Hélène-Desmarais de HEC Montréal, une preuve concrète qui démontre une nouvelle fois le caractère prioritaire de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Le premier ministre du Québec, M. François Legault, et la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, étaient présents aujourd'hui à l'inauguration du nouvel édifice.

Dans le but de combler un déficit d'espaces d'enseignement et de recherche et de profiter de la proximité du milieu des affaires, le gouvernement du Québec a investi 108,5 millions de dollars pour construire l'édifice HEC Montréal au centre-ville de Montréal. Le coût total du projet est évalué à 235,2 millions de dollars, le reste étant assumé par HEC Montréal et par la Fondation HEC Montréal.

Véritable projet d'envergure, cet édifice abrite dans ses nouveaux espaces 27 salles de cours, un amphithéâtre de 296 places, un centre de conférences et d'événements modulaire et plusieurs salles pouvant accueillir divers types d'événements.

Par ailleurs, les installations permettront d'héberger et de développer les activités de l'École des dirigeants, qui offre des formations à l'intention des cadres depuis 60 ans et attire annuellement plus de 7?000 participants avec près de 400 activités de formation.

Citations :

«?Je suis fier de participer à l'inauguration de l'édifice Hélène-Desmarais de HEC Montréal. On est chanceux, au Québec, d'avoir une école de gestion francophone d'aussi haut niveau, qui a permis de former des gestionnaires et des gens d'affaires québécois. Nos jeunes sont la plus grande richesse du Québec, et je suis fier que notre gouvernement ait investi 108,5 millions de dollars dans ce projet pour cultiver l'excellence économique en français et former des jeunes gestionnaires de talent.?»

François Legault, premier ministre

«?L'enseignement supérieur québécois continue de s'affirmer à travers ses collèges et ses universités un peu partout au Québec. Comme établissement francophone dont la réputation n'est plus à démontrer, HEC Montréal continue de paver la voie, particulièrement pour son offre de formation de grande qualité en gestion. L'édifice Hélène-Desmarais permettra à HEC Montréal de combler un déficit d'espace important pour ses activités d'enseignement et de recherche. Merci à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la concrétisation de ce projet aussi prometteur que nécessaire.?»

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

«?HEC Montréal est une institution d'excellence qui joue un rôle majeur dans le réseau universitaire du Québec. Ce nouvel édifice incarne notre fierté collective et témoigne de notre engagement envers l'enseignement supérieur et le savoir.?»

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

«?Notre retour au centre-ville favorisera l'accessibilité à nos formations continues. Cela nous permettra aussi d'intensifier la collaboration avec les milieux universitaire, social, culturel, de la créativité, des affaires et de l'entrepreneuriat. Cet édifice, en complémentarité avec ceux du quartier Côte-des-Neiges, soutiendra nos missions d'enseignement, de recherche et de services à la collectivité, dans le but d'agir concrètement, toujours plus en phase avec les besoins de la société.?»

Federico Pasin, directeur de HEC Montréal.

Liens connexes :

HEC Montréal : http://www.hec.ca/

Ministère de l'Enseignement supérieur :

https://www.facebook.com/enseignementsuperieurquebec

https://twitter.com/Ens_supQC

https://www.linkedin.com/company/77580757

https://www.youtube.com/channel/UCFWQfQIdPCxtZVIgoZ9KBXg

SOURCE Cabinet du premier ministre

15 septembre 2023 à 11:42

Communiqué envoyé leet diffusé par :