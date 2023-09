Le gouvernement du Canada appuie un transformateur de volaille du comté de Kings





BERWICK, NS, le 15 sept. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, au nom de l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Kody Blois, député de Kings-Hants, a annoncé un investissement maximal de 2 932 500 $ dans l'entreprise Eden Valley Poultry, dans le cadre du Fonds d'investissement dans la transformation des produits sous gestion de l'offre.

Cet investissement aidera Eden Valley Poultry à moderniser ses systèmes de transformation et de traitement des eaux usées, à acheter et à installer un nouvel équipement d'emballage et à adopter un système de planification des ressources de l'entreprise. Ces améliorations permettront à Eden Valley Poultry d'augmenter sa capacité de transformation et son efficacité grâce à l'automatisation.

Le Fonds d'investissement dans la transformation des produits sous la gestion de l'offre aide les transformateurs de produits sous la gestion de l'offre à accroître leur compétitivité et leur résilience face à l'évolution des marchés. Le Fonds s'inscrit dans le cadre de l'engagement du gouvernement du Canada à soutenir les transformateurs de ces secteurs afin de faire face aux répercussions des récents accords commerciaux internationaux.

Le gouvernement du Canada continue de protéger et de défendre le système de gestion de l'offre du Canada. Ce système soutient le gagne-pain des producteurs, qui reçoivent une juste rétribution pour leur travail et leurs investissements. La gestion de l'offre permet aussi aux consommateurs de profiter d'une offre constante de produits de grande qualité.

« Le système de gestion de l'offre du Canada, qui garantit un prix équitable à nos agriculteurs et assure une stabilité à nos transformateurs, est la pierre angulaire des collectivités rurales de la Nouvelle Écosse et de tout le pays. Eden Valley Poultry utilisera cet investissement pour adopter un nouvel équipement qui lui permettra de rester à l'avant garde, afin de demeurer compétitive et de continuer à fournir des produits de volaille de qualité aux consommateurs. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Eden Valley Poultry est un moteur économique et un employeur clé de notre région qui soutient les producteurs de la Nouvelle Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard. Cet investissement permettra d'augmenter la capacité, ce qui profitera aux producteurs locaux, renforcera la sécurité alimentaire et favorisera la croissance continue du secteur. »

- Kody Blois, député de Kings-Hants

« Eden Valley Poultry est reconnaissante pour l'aide financière fournie par le gouvernement du Canada dans le cadre du Fonds d'investissement dans la transformation des produits sous gestion de l'offre. Ces fonds s'ajouteront à notre réinvestissement continu dans notre établissement et nous aideront à concrétiser notre vision de devenir l'un des principaux transformateurs de la Nouvelle Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard et un marchand de choix pour le poulet et le dindon dans ces deux provinces. Eden Valley Poultry est fière de nourrir les Canadiens et les Canadiennes. »

- Werner Barnard, président-directeur général, Eden Valley Poultry Incorporated

En activité depuis 2012, Eden Valley Poultry est le seul transformateur de volaille sous réglementation fédérale en Nouvelle Écosse. L'entreprise produit des poulets entiers frais, des poitrines de poulet désossées sans peau et des dindons entiers congelés. Eden Valley Poultry est une coentreprise entre les producteurs de volaille de la Nouvelle Écosse et Maple Lodge Farms.

Le gouvernement du Canada a rempli son engagement d'indemniser pleinement et équitablement les producteurs et les transformateurs qui ont perdu des parts de marché dans le cadre de l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne, l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) et l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM). L'indemnisation totale atteindra 4,8 milliards de dollars.

15 septembre 2023 à 11:36

