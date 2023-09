iA Groupe financier réalise le rachat de ses débentures subordonnées 3,30% échéant le 15 septembre 2028





QUÉBEC, le 15 sept. 2023 /CNW/ - L'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. a annoncé aujourd'hui qu'elle a réalisé le rachat annoncé antérieurement de ses débentures subordonnées 3,30 % échéant le 15 septembre 2028 (les « débentures ») aux termes de l'avis de rachat envoyé aux porteurs inscrits des débentures le 14 août 2023. Ces débentures représentent un capital de 400 millions de dollars. L'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. a payé un montant de rachat de 1 016.50 $ pour chaque tranche de 1 000 $ de capital de débentures, soit l'équivalent de i) 1 000 $ et ii) tous les intérêts courus et impayés.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au Canada. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

iA Groupe financier est un autre nom sous lequel iA Société financière inc. exerce ses activités et une marque de commerce de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. utilisée sous licence.

