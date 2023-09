Ampace dévoile les solutions de stockage d'énergie de la série Kunlun avec une durée de vie révolutionnaire de 15 000 cycles au RE+





LAS VEGAS, 15 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Xiamen Ampace Technology Limited (ci-après dénommé « Ampace »), un pionnier de la recherche et de l'innovation de pointe dans le domaine des batteries au lithium, a dévoilé sa série Kunlun de batteries à durée de vie ultra-longue de 15 000 cycles et un éventail de solutions innovantes de stockage d'énergie à l'occasion du RE+, le plus grand salon des énergies renouvelables d'Amérique du Nord, qui s'est tenu du 11 au 14 septembre à Las Vegas, aux États-Unis. Ce lancement offre une nouvelle réponse aux objectifs mondiaux de neutralité carbone et aux tendances émergentes des centrales électriques virtuelles (VPP), en s'attaquant efficacement aux questions liées à la prolongation de la durabilité, à la sécurité robuste et à l'accroissement des rendements.

Les batteries de la série Kunlun offrent plus du double du débit des cellules conventionnelles, avec une durée de vie qui dépasse 15 000 cycles, tout en maintenant un SOH supérieur à 80 % après 15 000 cycles, et supérieur à 70 % après 20 000 cycles. Ce progrès permet également de doubler la durée de vie des batteries au lithium dans les systèmes de stockage d'énergie, s'alignant sur la durée de vie de 20 ans des équipements photovoltaïques. Il répond efficacement aux préoccupations des clients qui auraient autrement besoin de remplacer les batteries pendant la phase opérationnelle des projets de stockage solaire, générant ainsi une réduction notable de 30 % des coûts globaux de l'électricité sur l'ensemble du cycle de vie.

Ampace a présenté une solution de courant continu distribué commerciale et industrielle alimentée par des batteries Kunlun à l'occasion du RE+. La société a présenté une gamme de boîtiers et de modules complémentaires de batterie basés sur la technologie de la durée de vie de 15 000 cycles. Parmi ces produits, la vedette est le très attendu boîtier de batterie extérieure distribuée Ampcombine. Sur l'ensemble du cycle de vie, l'Ampcombine atteint une augmentation remarquable du débit de 110 %, ce qui permet une réduction de 30 % des coûts d'électricité et une augmentation de 30 % de la rentabilité.

Zhu Yansong, président de la division du système de stockage d'énergie d'Ampace, a déclaré : « Ampace est profondément impliqué sur le marché mondial du stockage d'énergie depuis de nombreuses années. Dans la région nord-américaine, Ampace a déjà établi une solide présence dans de nombreux scénarios d'application, allant du stockage d'énergie commercial et industriel au stockage d'énergie domestique, en passant par les solutions de systèmes de stockage d'énergie pour les onduleurs et les télécommunications. »

À l'heure actuelle, Ampace est un leader mondial dans le secteur du stockage d'énergie résidentiel, avec des produits présents dans plusieurs pays et régions, notamment les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, l'Union européenne, l'Australie et la Chine.

Établie en tant que coentreprise entre Contemporary Amperex Technology Limited (CATL) et Amperex Technology Limited (ATL), la formation d'Ampace répond à une orientation stratégique sur le développement à long terme de batteries au lithium de taille moyenne dans trois grands domaines : le stockage de l'énergie, les microvéhicules et les produits de grande puissance.

