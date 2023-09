Québec solidaire réclame une stratégie conjointe en itinérance et logement





QUÉBEC, le 15 sept. 2023 /CNW/ - Le député solidaire de Taschereau, Etienne Grandmont, demande au gouvernement du Québec de présenter une stratégie conjointe en itinérance et en logement.

«?Au Québec, les tentes ont poussé plus vite que les logements pas chers. Depuis que l'enjeu a été dramatiquement ramené à l'avant-scène par le milieu municipal M. Carmant a fait plusieurs annonces, mais aucune n'est suffisante et ne règlera vraiment la crise?! C'est pourquoi Québec solidaire demande à la ministre Duranceau et au ministre Carmant une stratégie d'action concertée qui permettra entre autres de développer une offre de logement adaptée à une large diversité de situations.?» exhorte M. Grandmont.

Présent aujourd'hui au Sommet sur l'itinérance de l'UMQ en compagnie du député d'Hochelaga-Maisonneuve, Alexandre Leduc, Etienne Grandmont se désole de l'absence de la ministre Duranceau et du premier ministre. «?Alors que tout le Québec se préoccupe de la situation, ça me désole de voir que ni le premier ministre ni la ministre Duranceau ne sont sur place pour non seulement écouter les acteurs, mais présenter de nouvelles solutions. On ne règlera pas la crise avec de belles paroles au Salon bleu?».

Selon les chiffres du recensement publié hier, il y a deux fois plus de sans-abri aujourd'hui qu'au moment où la CAQ est arrivée au pouvoir. «?La crise ne va pas cesser de s'amplifier sans s'attaquer à l'une des principales sources de celle-ci : le logement. Ce n'est pas auprès des maires et des mairesses que le ministre Carmant devrait hausser le ton, c'est auprès de ses collègues ministres pour réclamer davantage de moyens afin de combattre la crise qui touche tout le Québec?!?» rajoute M. Grandmont.

Le député rappelle que les ressources en itinérance ne disposent pas des moyens nécessaires pour répondre aux besoins criants aux quatre coins du Québec. Un grand nombre d'organismes manquent de financement et plusieurs sont déjà en surcapacité. «?L'hiver est à nos portes. On ne peut pas empêcher son arrivée, mais on peut agir avant qu'il ne soit trop tard et venir dès maintenant en aide aux personnes en situation d'itinérance. On a besoin d'une réponse à la hauteur de la crise nationale face à laquelle nous sommes.?»

