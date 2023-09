Le CIFF Shanghai 2023 se termine en beauté avec une hausse de la participation mondiale





SHANGHAI, 15 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Le 52e Salon international du meuble de Chine (Shanghai) (« CIFF Shanghai 2023 ») s'est terminé avec succès, attirant un total de 93 474 visiteurs professionnels sur quatre jours, soit une augmentation du nombre de visiteurs étrangers de 10,44 % par rapport à 2019.

Le CIFF Shanghai 2023 avait méticuleusement prévu huit grands espaces d'exposition thématiques et organisé simultanément quatre sous-expositions : Le Salon international des machines d'ameublement et de travail du bois de Shanghai, l'Exposition sur les espaces de bureaux commerciaux du CIFF, le Salon de l'esthétique des tendances du CIFF, et le Salon du plein air urbain du CIFF. L'événement a rassemblé 1 500 marques de l'industrie sur une surface d'exposition de 340 000 mètres carrés au National Exhibition & Convention Center de Shanghai Hongqiao.

En collaboration avec une prestigieuse sélection de marques, le salon a présenté une vaste gamme de nouveaux produits exceptionnels, établissant ainsi une nouvelle référence en matière de belle vie domestique grâce à ses démonstrations avant-gardistes, créatives et majeures. L'exposition spéciale des pionniers de l'industrie a exploré les futures possibilités en matière de design domestique pour mener une vie haut de gamme, tendance et diversifiée.

Le salon a rassemblé des exposants nationaux et internationaux, des acheteurs professionnels et des passionnés de l'industrie. Il a efficacement fait la promotion de la communication de l'industrie, aidé les entreprises chinoises à entrer sur le marché international, recherché de nouvelles opportunités de développement et élargi les horizons mondiaux.

Au cours de l'exposition de quatre jours, le Forum mondial pour le développement de l'industrie du meuble 2023 et la Conférence sur les tendances en matière de design commercial en Chine ont eu lieu, avec plus de 20 conférenciers et invités. Ils ont partagé leurs observations à long terme, leurs pensées et leurs explorations pratiques dans leurs domaines respectifs sur des thèmes tels que le renouvellement urbain, le design durable, le changement technologique, le mode de vie, l'intégration culturelle et la mise en forme des espaces.

Depuis des années, le CIFF Shanghai ne cesse d'évoluer en se concentrant sur le marché intérieur haut de gamme et en entretenant des partenariats mondiaux. Il relie efficacement les grandes marques de l'industrie présentes au salon avec les principaux canaux de distribution sur les marchés chinois et internationaux. Le CIFF Shanghai s'attache à créer une plateforme d'exposition de classe mondiale, encourageant les interactions et les collaborations de l'industrie mondiale, et contribuant à une croissance de haute qualité pour l'industrie de l'ameublement.

