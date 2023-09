Les 1ers Golden Panda Awards auront lieu à Chengdu





CHENGDU, Chine, 15 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Les 19 et 20 septembre 2023, la première édition des Golden Panda Awards se tiendra à Chengdu, dans la province du Sichuan. Parrainés par la Fédération chinoise des cercles littéraires et artistiques et le gouvernement populaire de la province du Sichuan, les Golden Panda Awards sont décernés tous les deux ans à des oeuvres exceptionnelles provenant du monde entier, notamment des films, des fictions télévisées, des documentaires et des films d'animation. Ces prix sont en quelque sorte la combinaison chinoise des Academy Awards et des Emmy Awards.

Le processus commence par l'appel à candidatures lancé par le comité d'organisation par le biais d'une sollicitation publique et d'invitations ciblées. Cette année, quelque 7 024 oeuvres provenant de 104 pays et régions ont été soumises, dont 4 927 proviennent de pays autres que la Chine, soit 70 % du total.

Selon Ren Zhonglun, représentant du jury préliminaire des premiers Golden Panda Awards, le premier cycle d'évaluation s'est achevé avec la nomination de 90 oeuvres, dont 29 films, 26 fictions télévisées, 20 documentaires et 15 animations. Le président du jury est le célèbre réalisateur chinois Zhang Yimou, tandis que les présidents des jurys des catégories film, fiction TV, documentaire et animation sont respectivement le célèbre réalisateur Stanley Tong de Hong Kong, le célèbre réalisateur chinois Zheng Xiaolong, le réalisateur Malcolm Clarke, lauréat d'un Academy Award et d'un Emmy Award, et le célèbre maître de l'animation Georges Schwizgebel.

Les résultats seront annoncés lors de la très attendue cérémonie des Golden Panda Awards, qui se tiendra le 20 septembre.

La mascotte des Golden Panda Awards est un panda géant adorable et plein de vie, tandis que le design du trophée s'inspire du bambou, l'aliment de prédilection du panda géant. Espèce rare vivant sur Terre depuis au moins huit millions d'années, le panda géant est le « trésor national » de la Chine et un ambassadeur de la paix et de l'amitié. En tant que berceau des pandas géants, le Sichuan est l'hôte permanent des Golden Panda Awards.

Outre la cérémonie principale, les premiers Golden Panda Awards comprendront également de nombreuses activités telles que le Forum culturel international du panda d'or, « Regardons des films ensemble » (projection de films), « Le panda vous emmène faire le tour du monde » (exposition de films et de programmes télévisés), et bien d'autres. À l'heure actuelle, toutes ces activités se déroulent déjà à Chengdu.

La Chine compte plus de 1,4 milliard d'habitants, ce qui en fait l'un des plus grands marchés pour la consommation de produits et de créations culturels et artistiques. Selon les données de la China Film Administration, les cinémas du pays ont engrangé 20,6 milliards de yuans chinois (environ 2,8 milliards de dollars américains) pendant les vacances d'été (du 1er juin au 31 août), établissant ainsi un nouveau record de recettes.

Il ne fait aucun doute qu'un marché aussi robuste représente une fantastique plateforme propice aux échanges et à l'appréciation mutuelle entre les civilisations du monde. Comme le dit Zhang Hong, directeur adjoint du comité d'organisation des Golden Panda Awards, « nous espérons organiser une célébration internationale qui approfondira les échanges culturels et encouragera l'appréciation mutuelle entre les civilisations. »

15 septembre 2023 à 11:07

