Le gouvernement du Canada et la Ville de Richmond Hill investissent dans les infrastructures de transport actif

RICHMOND HILL, ON, le 15 sept. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Majid Jowhari, député de Richmond Hill, et David West, maire de Richmond Hill, ont annoncé un investissement conjoint de 6,1 millions de dollars pour soutenir la construction d'un nouveau sentier et d'une passerelle dans le parc de l'Observatoire David Dunlap de Richmond Hill (RHDDO).

D'une longueur de 50 mètres, le nouveau pont permettra aux piétons et aux cyclistes de se rendre au parc RHDDO tout au long de l'année en passant au-dessus de la voie ferrée du CN. À partir de l'extrémité est du pont, un nouveau sentier asphalté polyvalent constituera la principale liaison est-ouest dans le parc et permettra d'accéder à diverses installations prévues dans le parc. Un nouveau sentier asphalté polyvalent de 680 mètres de long constituera la principale liaison est-ouest à travers le parc RHDDO et sera relié à diverses installations prévues dans le parc. Le projet comprendra de nouveaux panneaux d'orientation, des aménagements paysagers et des éclairages pour permettre une utilisation sûre, agréable et accessible du sentier, du pont et de l'esplanade d'entrée.

Le parc RHDDO est un point névralgique important de la collectivité, car il offre aux piétons et aux cyclistes des itinéraires qui les relient au réseau de voies vertes de la ville, à la rue Yonge et à la zone de développement clé du chemin Carville et de la 16e avenue, ainsi qu'à divers itinéraires de transport en commun. Le pont, le sentier et les équipements connexes amélioreront la connectivité des transports actifs et l'accessibilité de la collectivité.

Le financement annoncé aujourd'hui contribue à la Stratégie nationale de transport actif du Canada en soutenant des activités qui aideront à étendre les réseaux de sentiers, de pistes cyclables, de sentiers et de passerelles pour piétons.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience des collectivités et améliore la qualité vie des Canadiens.

Citations

« L'amélioration du réseau interconnecté de chemins et de sentiers dans le parc RHDDO contribue à rendre la collectivité plus sûre et plus accessible. Ce financement constitue une pierre angulaire de la Stratégie nationale de transport actif du Canada, qui vise à promouvoir des modes de vie sains, à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à accroître l'engagement envers les espaces publics extérieurs. Je suis ravi d'assister à une collaboration véritablement transformatrice entre notre gouvernement et la municipalité de Richmond Hill, qui se traduit par un investissement historique de 6,1 millions de dollars pour le nouveau sentier du parc de l'Observatoire David Dunlop de Richmond Hill. »

Majid Jowhari, député de Richmond Hill, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous remercions le gouvernement fédéral pour son investissement continu dans des projets d'infrastructure clés dans notre ville. La passerelle piétonne toutes saisons vers l'Observatoire David Dunlap de Richmond Hill rendra ce parc attrayant et ce lieu historique national plus accessibles pour les résidents et les visiteurs, encourageant ainsi le transport actif et permettant de profiter davantage du parc RHDDO. »

David West, maire de la Ville de Richmond Hill

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 3 180 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA). La Ville de Richmond Hill fournit 2 920 000 $.

investit 3 180 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA). La fournit 2 920 000 $. Le transport actif désigne le déplacement des personnes ou des marchandises grâce à l'activité humaine. Le transport actif comprend notamment la marche, le cyclisme et l'utilisation d'aides à la mobilité hybrides ou à propulsion humaine comme les fauteuils roulants, les scooters, les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes et les skis de fond.

Le Fonds pour le transport actif vise à fournir 400 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2021, pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables, de manière à soutenir la Stratégie nationale de transport actif du Canada .

. La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectif d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de créer des environnements sûrs pour permettre des déplacements plus pratiques, sains, actifs, équitables et durables.

est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectif d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de créer des environnements sûrs pour permettre des déplacements plus pratiques, sains, actifs, équitables et durables. Le Fonds pour le transport actif complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin de permettre à chaque collectivité de disposer de moyens de transport propres et abordables.

: Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin de permettre à chaque collectivité de disposer de moyens de transport propres et abordables. Les infrastructures de transport actif procurent de nombreux avantages tangibles et permettent de créer de bons emplois pour la classe moyenne, faire croître l'économie, favoriser des modes de vie plus sains, favoriser une meilleure équité parmi les Canadiens vulnérables, réduire la pollution atmosphérique et sonore, et diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Il est essentiel d'investir dans des infrastructures de transport actif plus sûres pour que les personnes de tous âges et de toutes capacités puissent avoir accès aux emplois et aux services, et entretenir des liens avec les membres de leur collectivité.

