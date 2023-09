Hainan lance 5 milliards de yuans d'obligations offshore à Hong Kong





HAIKOU, Chine, 15 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Un reportage du Hainan International Media Center (HIMC) :

Hainan, la province la plus méridionale de Chine, a émis des obligations offshore (également connues sous le nom d'obligations dim sum) d'une valeur de 5 milliards de yuans (686 millions de dollars) dans la RAS de Hong Kong le 13 septembre ; celles-ci sont cotées à la Bourse de Hong Kong.

Certifiées par la Hong Kong Quality Assurance Agency, les nouvelles obligations de Hainan comprennent 3 milliards de yuans en obligations à deux ans pour le développement durable avec un taux d'intérêt nominal de 2,45 %, 1 milliard de yuans en obligations vertes à trois ans axées sur la biodiversité avec un taux d'intérêt nominal de 2,53 %, et 1 milliard de yuans en obligations bleues à cinq ans labellisées pour des projets liés à l'océan avec un taux d'intérêt nominal de 2,70 %.

La vente d'obligations a suscité une forte réaction de la part des investisseurs, avec des ordres confirmés de 35 comptes au total, de différents pays et régions, y compris des banques publiques et commerciales, des sociétés de gestion d'actifs et des fonds. Les commandes ont atteint un total de 12,9 milliards de yuans (1,77 milliard de dollars) à leur pic, sursouscrivant l'obligation de 2,58 fois.

Le règlement des obligations attribuées sera géré via les comptes de libre-échange de Hainan, un système de comptabilité convertible avec le yuan comme devise de base. Ces comptes sont conçus pour tenir compte de l'augmentation attendue du volume des transactions transfrontalières et des investissements étrangers dans le port de libre-échange du Hainan.

C'est la deuxième fois que le gouvernement Hainan émet des obligations offshore à Hong Kong après l'émission réussie l'an dernier d'obligations bleues et d'obligations de développement durable. Cette année, Hainan sera le premier gouvernement local de Chine continentale à tester les eaux en émettant les premières obligations vertes du pays sur le thème de la biodiversité, offrant aux investisseurs internationaux davantage d'options d'allocation d'actifs pour les obligations en yuans.

Le produit de la vente des obligations servira principalement à améliorer les soins de santé et l'éducation, ainsi qu'à renforcer la conservation marine, la surveillance et la restauration de l'environnement et la protection de la biodiversité.

Le gouvernement du Hainan émet ces obligations offshore afin d'approfondir les réformes et l'ouverture, d'accélérer la mise en oeuvre des stratégies de développement durable et de faire progresser le développement de la zone pilote de civilisation écologique nationale.

