LES FONDS DE CRÉDIT PRIVÉS ENTRENT DANS L'ÈRE DE LA PERSONNALISATION





LONDRES, 15 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Une nouvelle étude du secteur révèle comment les gestionnaires de fonds de crédit privé offrent de plus en plus aux investisseurs une exposition personnalisée à cette catégorie d'actifs. Publiée par l'Alternative Credit Council, l'organisme de crédit privé affilié à l'Alternative Investment Management Association, et le cabinet d'avocats international Dechert LLP, In Partnership : Trends in Private Credit Fund Structuring (« In Partnership ») identifie trois tendances clés à la base de cette évolution :

une demande accrue de la part des investisseurs pour des structures offrant une exposition personnalisée aux stratégies de crédit privé ;

l'appétit croissant pour les fonds hybrides et evergreen ; et

l'appétit croissant des gestionnaires de fonds de crédit privé pour lever des capitaux auprès des clients de détail.

In Partnership contient des données et des informations exclusives sur la manière dont ces tendances façonnent le marché en pleine expansion du crédit privé, d'une valeur de 1 500 milliards de dollars américains.

80 % des gestionnaires de crédit privé interrogés déclarent gérer leur capital grâce à une combinaison de fonds mixtes et d'autres véhicules. Presque toutes les entreprises (95 %) proposent des comptes gérés pour des investisseurs individuels, et 69 % des personnes interrogées s'attendent à une augmentation de la demande de co-investissement de la part des investisseurs.

Le rapport met en lumière la manière dont les gestionnaires de fonds de crédit privé gèrent des fonds présentant différents profils de liquidité et explore le rôle croissant des structures de fonds hybrides ou permanents. 51 % des personnes interrogées disposent de fonds qui offrent aux investisseurs un certain droit de rachat et 48% s'attendent à une augmentation de la demande de liquidité de la part des investisseurs. In Partnership constate que les investisseurs qui recherchent une exposition continue au crédit privé apprécient la manière dont les fonds permanents peuvent offrir de la flexibilité et favoriser une mobilisation et un déploiement efficaces des capitaux.

L'effet de levier est un autre domaine dans lequel les fonds de crédit privé personnalisent leur offre, car 41 % des personnes interrogées proposent des fonds à effet de levier et des fonds sans effet de levier, et 12 % envisagent d'offrir une telle flexibilité pour les futures collectes de fonds.

In Partnership donne également des informations sur l'intérêt croissant des fonds de crédit privés pour la collecte de capitaux auprès d'investisseurs particuliers. Deux tiers des sociétés sont en train de lever des capitaux auprès de clients de détail ou envisagent de le faire pour de prochaines offres de fonds, contre 41 % de celles qui ont des clients particuliers.

L'étude s'appuie sur les données d'une enquête menée auprès de 40 gestionnaires de fonds de crédit privé représentant des actifs sous gestion estimés à 800 milliards de dollars américains, ainsi que sur des entretiens réalisés avec des gestionnaires de fonds de crédit privé de premier plan.

Gus Black, associé chez Dechert, a déclaré à propos des résultats de l'étude : « Le crédit privé s'est imposé comme l'une des catégories d'actifs les plus importantes au niveau mondial, car il peut offrir des rendements prévisibles, de la flexibilité et de la résilience face à la volatilité du marché. L'étude souligne que la demande croissante des investisseurs s'accompagne d'un besoin croissant de personnalisation et de flexibilité lors de la levée de capitaux. »

Ji?í Król, directeur mondial de l'Alternative Credit Council, a déclaré : « Le crédit privé est un élément permanent des modèles d'allocation de nombreux investisseurs internationaux. Les structures personnalisées jouent un rôle important pour répondre à cette demande d'exposition continue aux stratégies de crédit privé et permettent aux investisseurs d'adapter leur exposition à leur appétit pour le risque. »

https://www.dechert.com/knowledge/publication/trends-in-private-credit-funds-structuring.html

À propos de l'ACC

L'Alternative Credit Council (ACC) est un organisme mondial qui représente les sociétés de gestion d'actifs dans les domaines du crédit privé et du prêt direct. Il représente actuellement 250 membres qui gèrent plus de 800 milliards de dollars d'actifs de crédit privé.

L'ACC est une filiale de l'AIMA et est régie par son propre conseil d'administration qui rend compte au Conseil de l'AIMA.

Les membres de l'ACC constituent une importante source de financement pour l'économie. Ils financent les entreprises de taille moyenne, les PME, les projets immobiliers commerciaux et résidentiels, les infrastructures ainsi que le commerce et les créances.

Le CAC a pour principaux objectifs de fournir des conseils sur les questions politiques et réglementaires, de soutenir les efforts de sensibilisation et de formation au sens large et d'effectuer des recherches sur le secteur en vue de renforcer sa pérennité et ses avantages économiques et financiers au sens large.

Les fonds de crédit alternatif, de dette privée ou de crédit direct se sont considérablement développés ces dernières années et sont en train de devenir un segment clé de la gestion d'actifs. Le CAC s'efforce d'expliquer l'importance du crédit privé en soulignant les avantages plus larges de ce secteur en termes de stabilité économique et financière.

À propos de l'AIMA

L'Alternative Investment Management Association (AIMA) est le représentant mondial du secteur des investissements alternatifs regroupant environ 2 100 entreprises membres dans plus de 60 pays. Les gestionnaires de fonds membres de l'AIMA gèrent collectivement plus de 2 500 milliards de dollars en fonds alternatifs et fonds de crédit privé.

L'AIMA s'appuie sur l'expertise et la diversité de ses membres pour assurer un leadership dans les initiatives de l'industrie telles que le plaidoyer, l'engagement politique et réglementaire, des programmes éducatifs et des guides de bonnes pratiques. L'AIMA s'efforce de sensibiliser les médias et le public à l'importance de ce secteur.

L'AIMA a mis en place l'Alternative Credit Council (ACC) pour aider les entreprises actives dans les domaines du crédit privé et du crédit direct. L'ACC représente actuellement plus de 250 membres qui gèrent 800 milliards de dollars d'actifs de crédit privés à l'échelle mondiale.

L'AIMA s'est engagée à développer des compétences et des normes de formation. Elle est cofondatrice de la désignation CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst), première et unique norme de formation spécialisée et destinée aux gestionnaires de fonds d'investissements alternatifs. L'AIMA est régie par son Conseil (Conseil d'administration).

À propos de Dechert

Dechert est un cabinet d'avocats international qui conseille les gestionnaires d'actifs, les institutions financières et les entreprises sur des questions essentielles à la gestion de leurs activités et de leur capital, qu'il s'agisse de litiges à fort enjeu, de transactions complexes ou de questions réglementaires. Nous répondons à des questions qui semblent insolubles, développons des structures de transaction inédites sur le marché et protégeons les droits de nos clients dans des situations extrêmes. Nos avocats, plus de 1 000, répartis dans 21 bureaux à travers le monde, sont spécialisés dans les secteurs des services financiers, du capital-investissement, du crédit privé, de l'immobilier, des sciences de la vie et de la technologie.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1675243/Dechert_LLP_Logo.jpg

15 septembre 2023 à 10:19

Communiqué envoyé leet diffusé par :