Le ministre Carmant annonce 20 M$ pour répondre aux besoins immédiats en matière d'itinérance

QUÉBEC, le 15 sept. 2023 /CNW/ - Réitérant que le soutien et l'accompagnement des personnes vulnérables sont prioritaires pour le gouvernement, le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, a profité du Grand sommet sur l'itinérance organisé par l'Union des municipalités du Québec (UMQ) pour annoncer un financement supplémentaire de 15,5 millions $ par année en réponse aux besoins immédiats en matière d'itinérance. S'ajoutant au 4,5 millions $ par an prévu au budget 2023-2024[1], les sommes additionnelles permettront de soutenir les personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir à travers une offre d'hébergement d'urgence et d'autres ressources développées en collaboration avec les acteurs du milieu.

Devant les participants au sommet, le ministre Carmant s'est également engagé à financer les services d'accompagnement au logement pour tous les logements destinés aux populations itinérantes qui verront le jour dans les prochaines années. Le ministre s'est également engagé à ce que le prochain dénombrement des personnes en situation d'itinérance visible au Québec se tienne en 2024.

Durant sa prise de parole, le ministre Carmant a appelé tous les acteurs concernés par l'enjeu de l'itinérance à une collaboration accrue, alors que le phénomène a augmenté et s'est complexifié dans les dernières années. Il a rappelé que le gouvernement du Québec, le réseau de la santé et des services sociaux, les municipalités et les organismes communautaires ont tous des responsabilités et des leviers distincts, complémentaires, et que chacun et chacune doit jouer son rôle afin d'améliorer la situation.

En plus d'annoncer des sommes permettant de répondre à des besoins immédiats et identifiés en matière d'itinérance, le ministre Carmant a insisté sur l'importance d'agir en prévention et sur d'autres enjeux concomitants tels que la santé mentale et la lutte contre les surdoses. Les mesures découlant du Plan d'action interministériel en santé mentale (PAISM) 2022-2026 et son budget de 1,15 milliard $, ou encore l'annonce d'un financement de 36,9 M$ sur cinq ans afin de soutenir des mesures de prévention des surdoses démontrent bien l'importance pour le gouvernement d'agir afin de prévenir l'itinérance.

« Nous sommes dans un moment crucial de notre lutte contre l'itinérance. Il faut renverser la tendance. Le plan d'action est clair, il suffit maintenant de le mettre en place dans toutes les régions. Nous n'avons jamais attendu pour agir et les nouvelles sommes annoncées aujourd'hui en sont une autre preuve concrète. Il était important pour moi d'être présent au Sommet sur l'itinérance de l'UMQ afin d'envoyer le message que l'itinérance, c'est la responsabilité de tout le monde. On doit tous et toutes en faire plus et travailler ensemble, autant afin d'agir dans l'immédiat qu'en prévention de l'itinérance. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

Les sommes serviront à financer des projets qui permettront de soutenir les personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir à travers une offre d'hébergement d'urgence et d'autres ressources développées en collaboration avec les acteurs du milieu. Ces projets visent à être mis en place avant l'hiver.





Le gouvernement du Québec a lancé, en octobre 2021, le Plan d'action interministériel en itinérance 2021-2026 - S'allier devant l'itinérance (PAII). Celui-ci propose des mesures concrètes pour offrir des services d'accompagnement qui répondent véritablement aux besoins des personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir, notamment en matière de logement.





(PAII). Celui-ci propose des mesures concrètes pour offrir des services d'accompagnement qui répondent véritablement aux besoins des personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir, notamment en matière de logement. Ce plan s'accompagnait d'investissements de 280 millions $ sur cinq ans, dont : plus de 77 millions $ pour stabiliser la situation résidentielle des personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir; plus de 53 millions $ à l'ensemble du continuum d'hébergement d'urgence et de transition, incluant un montant de 10 millions $ réservé exclusivement aux services pour femmes; 40 millions $ pour rehausser le continuum de services en dépendance pour les personnes en situation d'itinérance ; près de 14 millions $ pour réaliser des projets qui viseront à réduire l'itinérance chez les Autochtones; 30 millions $ pour consolider les services de proximité en itinérance ; près de 11 millions $ pour stabiliser la situation économique et socioprofessionnelle des personnes les plus désaffiliées grâce, notamment, au développement d'une offre de services de fiducie volontaire, de programmes d'intégration sociale et socioprofessionnelle adaptés aux besoins et d'une offre rehaussée des écoles de la rue; plus de 17 millions $ pour améliorer les connaissances et les pratiques d'intervention, ainsi que pour former et sensibiliser tant les personnes qui côtoient les personnes en situation d'itinérance que l'ensemble de la population.



Depuis la publication du PAII, des leviers financiers complémentaires ont été annoncés : Ils incluent un montant additionnel de 12,33 millions $ par année à partir de 2022-2023 pour accompagner les personnes en situation d'itinérance vers la stabilité résidentielle et bonifier les services d'hébergement d'urgence et de transition dans certaines régions. Un financement de 35 millions $ sur cinq ans, issu du budget 2023-2024, a été annoncé pour répondre à l'augmentation des besoins en itinérance en soutenant les refuges d'urgence existants et en favorisant la création de nouveaux refuges partout au Québec. Afin d'assurer la mise en oeuvre de ce plan d'action à l'échelle régionale, chaque région s'est dotée d'un plan d'action communautaire intégré en itinérance ( PARCI ). Ces PARCI ont été élaborés par les CISSS et les CIUSSS avec la collaboration de leurs partenaires intersectoriels.

_____________________________________ 1 Du 7 millions $ prévu annuellement au budget 2023-2024, un montant de 2,5 millions $ était déjà engagé pour le développement du Projet Autochtone Québec 2, une ressource d'hébergement à haut seuil d'accès située à Montréal et destinée aux personnes issues des Premières Nations et aux Inuits.

