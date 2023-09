Intelsat propose un nouveau service fiable de connectivité pour la radiodiffusion





Intelsat, opérateur de l'un des plus grands réseaux satellitaires et terrestres intégrés au monde et principal fournisseur de connectivité en vol (IFC), annonce aujourd'hui un nouveau système de distribution de contenu qui diffusera des contenus vidéo de haute qualité via Internet dans le monde entier. Le service IntelsatOne IP s'appuie sur les décennies d'expérience d'Intelsat dans le domaine de la transmission par satellite et terrestre pour offrir aux utilisateurs le plus haut niveau de fiabilité, de service client, de couverture mondiale, de fonctionnalités de sauvegarde de contenu et d'évolutivité.

« IntelsatOne IP accroît la portée et la flexibilité du réseau mondial de médias d'Intelsat tout en complétant sa présence mondiale déjà existante dans les domaines des satellites et de la fibre optique », déclare Pascale Fromont, vice-présidente des médias chez Intelsat. « IntelsatOne IP offre davantage d'options de connectivité aux radiodiffuseurs de toutes tailles qui recherchent des moyens plus abordables et plus fiables pour diffuser leur contenu, ainsi qu'à ceux qui recherchent de nouveaux moyens d'accroître leur audience. »

IntelsatOne IP est conçu comme un réseau mondial interconnecté qui fonctionne sur une plateforme logicielle et ne nécessite donc pas d'infrastructure matérielle, ce qui permet un déploiement plus rapide.

En utilisant l'infrastructure terrestre et satellitaire hybride d'Intelsat, les radiodiffuseurs ont également accès à l'ensemble du réseau mondial de médias d'Intelsat, ce qui leur permet d'atteindre une connectivité que les fournisseurs IP traditionnels ne peuvent pas offrir. Les clients du secteur des médias disposent ainsi d'une solution globale sécurisée, offrant une visibilité complète du réseau, une gestion contrôlée du routage multi-chemin et une gestion vidéo de bout en bout améliorée, ainsi qu'une protection de la diffusion en continu.

Le produit est disponible dès aujourd'hui pour que les clients puissent commencer à tester les applications. IntelsatOne IP sera disponible commercialement en tant que service opérationnel à une date ultérieure.

15 septembre 2023

