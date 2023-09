ROYAL CARIBBEAN DÉVOILE HIDEAWAY BEACH, LA PREMIÈRE EXPÉRIENCE D'ÉVASION RÉSERVÉE AUX ADULTES SUR PERFECT DAY À COCOCAY





Le tout nouveau paradis en bord de mer ouvrira ses portes sur l'île privée la mieux notée des Bahamas en janvier 2024

La nouvelle expérience Hideaway Beach sur Perfect Day à CocoCay, présente la première escapade réservée aux adultes sur l'île privée primée de Royal Caribbean International en janvier 2024, avec des plages et des piscines privées, des bars et des restaurants dédiés, 20 cabanes et plus encore.

MIAMI, 15 septembre 2023 /PRNewswire/ -- En réinventant la perfection avec son expérience unique de Perfect Day à CocoCay aux Bahamas, Royal Caribbean International offre un premier aperçu de l'escapade réservée aux adultes sur l'île privée : Hideaway Beach . Ce paradis en bord de mer, qui ouvrira ses portes en janvier 2024 avec l'inauguration du très attendu Icon of the Seas, est une expérience d'une journée complète avec plage et piscines privées, de nouveaux lieux pour boire et grignoter, des cabanes exclusives, des concerts, et plus encore. Les vacanciers peuvent être les premiers à réserver leur expérience réservée aux adultes dès aujourd'hui sur www.RoyalCaribbean.com/Hideaway-Beach .

« Hideaway Beach est une toute nouvelle ambiance et une expérience que les vacanciers recherchent sur Perfect Day à CocoCay. De l'emplacement dérobé à la plage exclusive en passant par les piscines et les cabanes privées, tout y est conçu pour les adultes qui veulent profiter d'une journée rien que pour eux, a déclaré Michael Bayley, président-directeur général de Royal Caribbean International. Les vacances avec Royal Caribbean offrent des expériences pour tout le monde, et c'est le coeur même de notre île privée et la raison de sa popularité. Excitation ou détente, moment familial ou festif, en famille ou entre amis, vous pouvez créer votre journée de vacances "parfaite" sans compromis, et Hideaway Beach vous propose plusieurs moyens de le faire de façon inégalée. »

Nichée sur la plage nord-ouest de Perfect Day à CocoCay, Hideaway Beach offre le meilleur d'une escapade tropicale. Moyennant des frais d'entrée, les vacanciers de 18 ans et plus pourront faire la fête, se rafraîchir et se détendre grâce à une plage privée, deux piscines, 20 cabanes, sept bars en plein air, des lieux pour grignoter, et plus encore :

Adulting Beachside ou Poolside

Hideaway Beach ? D'un bout à l'autre, c'est plus de 4 000 kilomètres carrés de plages de sable blanc et d'eaux turquoise bahaméennes réservés aux clients de Hideaway Beach. Les vacanciers peuvent profiter de la vue sur le front de mer et de la brise sur l'une des chaises longues à l'ombre d'un parasol le long de la côte ou dans l'un des hamacs ou l'une des balançoires dans l'eau tout en jouant à des jeux de plage et en vibrant au rythme du DJ en live près de la piscine.

? D'un bout à l'autre, c'est plus de 4 000 kilomètres carrés de plages de sable blanc et d'eaux turquoise bahaméennes réservés aux clients de Hideaway Beach. Les vacanciers peuvent profiter de la vue sur le front de mer et de la brise sur l'une des chaises longues à l'ombre d'un parasol le long de la côte ou dans l'un des hamacs ou l'une des balançoires dans l'eau tout en jouant à des jeux de plage et en vibrant au rythme du DJ en live près de la piscine. Hideaway Pool ? Les fêtards peuvent monter le volume de la fête grâce au DJ qui se produit toute la journée et à un bar au coeur de l'action. Avec des sièges et des chaises longues dans l'eau et au bord de la piscine à débordement chauffée, chaque emplacement est le meilleur de la maison pour profiter de la vue parfaite.

? Les fêtards peuvent monter le volume de la fête grâce au DJ qui se produit toute la journée et à un bar au coeur de l'action. Avec des sièges et des chaises longues dans l'eau et au bord de la piscine à débordement chauffée, chaque emplacement est le meilleur de la maison pour profiter de la vue parfaite. Cabanes Hideaway ? À quelques pas de la fête, les vacanciers peuvent être surclassés au paradis dans 10 cabanes chics au bord de la piscine qui offrent toute une gamme d'équipements tels qu'un service réservé aux cabanes sur simple pression d'un bouton d'appel, un mini-réfrigérateur, des matelas flottants et des prises électriques.

? À quelques pas de la fête, les vacanciers peuvent être surclassés au paradis dans 10 cabanes chics au bord de la piscine qui offrent toute une gamme d'équipements tels qu'un service réservé aux cabanes sur simple pression d'un bouton d'appel, un mini-réfrigérateur, des matelas flottants et des prises électriques. The Hideout ? Ce coin situé à l'une des extrémités de Hideaway Beach est juste assez proche de l'animation, mais offre une expérience exclusive de niveau supérieur. Dans l'une des 10 cabanes du Hideout, ceux qui recherchent une ambiance plus VIP peuvent se détendre dans une piscine à débordement chauffée ? réservée aux clients du Hideout ? et profiter d'avantages comme le service réservé aux cabanes, les chaises longues aquatiques, la douche en plein air et les sièges d'hôtel.

Boire et grignoter en toute détente

On the Rocks ? Nouveau lieu non officiel de la région, ce bar en plein air le long de la côte rocheuse présente une scène dynamique de musiciens, des téléviseurs pour regarder des matchs en direct, des jeux comme le billard ou le jeu de palets, et des vues imprenables sur l'océan ainsi que des boissons rafraîchissantes - Margaritas givrées et Mai Tais.

? Nouveau lieu non officiel de la région, ce bar en plein air le long de la côte rocheuse présente une scène dynamique de musiciens, des téléviseurs pour regarder des matchs en direct, des jeux comme le billard ou le jeu de palets, et des vues imprenables sur l'océan ainsi que des boissons rafraîchissantes - Margaritas givrées et Mai Tais. Hideaway Bar ? Le bar aquatique de la piscine du Hideaway est l'endroit idéal où être vu, et avec ses deux niveaux, les vacanciers peuvent aller déguster leurs boissons près de la piscine ou sans même quitter l'eau pour profiter de chaque minute sur l'île.

? Le bar aquatique de la piscine du Hideaway est l'endroit idéal où être vu, et avec ses deux niveaux, les vacanciers peuvent aller déguster leurs boissons près de la piscine ou sans même quitter l'eau pour profiter de chaque minute sur l'île. Slice of Paradise ? Ce tout nouveau paradis de la pizza authentique avec un bar et des plats offerts propose des recettes tout juste sorties du four, des spécialités de l'île telles que le poulet barbecue à la goyave des Bahamas et plus encore.

? Ce tout nouveau paradis de la pizza authentique avec un bar et des plats offerts propose des recettes tout juste sorties du four, des spécialités de l'île telles que le poulet barbecue à la goyave des et plus encore. Snack Shack ? Un incontournable de Perfect Day à CocoCay, ce nouvel établissement vous offre des sandwichs au poulet, des hamburgers, des bâtonnets de mozzarella frits, des salades fraîches, etc., ainsi que des places à l'ombre, des chaises et des tables Adirondack sur le sable.

? Un incontournable de Perfect Day à CocoCay, ce nouvel établissement vous offre des sandwichs au poulet, des hamburgers, des bâtonnets de mozzarella frits, des salades fraîches, etc., ainsi que des places à l'ombre, des chaises et des tables Adirondack sur le sable. Bars de plage ? Pour compléter l'expérience, deux bars de plage sont situés des deux côtés du nouveau paradis en bord de mer, de sorte que votre verre n'est jamais loin.

Le tout nouveau Hideaway Beach sera la dernière nouveauté de la destination primée de Royal Caribbean qui a révolutionné le secteur des îles privées en 2019 après des travaux de transformation de 250 millions de dollars. Depuis, la compagnie de croisière a lancé de nouvelles expériences sur l'île, notamment une retraite balnéaire de niveau supérieur au Coco Beach Club et l'expérience South Beach réinventée en 2020. Sensations fortes ou détente, expériences pour les enfants et les familles ? notamment 13 toboggans au Thrill Waterpark et la plus grande piscine d'eau douce des Caraïbes et des Bahamas ? et désormais, un paradis réservé aux adultes : Royal Caribbean enrichit l'expérience des vacances pour tous les visiteurs, du navire à la plage.

En 2024, les voyageurs pourront choisir l'une des formules vacances exceptionnelles de Royal Caribbean avec Perfect Day à CocoDay grâce à 22 navires naviguant depuis plus de neuf villes différentes comme Miami, Fort Lauderdale et Port Canaveral (Orlando), en Floride ; Cape Liberty (New York), dans le New Jersey ; et Galveston, au Texas. Profitez de trois nuits à l'occasion du plus grand week-end du monde sur le nouvel Utopia of the Seas qui débutera en juillet 2024 ; ou de sept nuits sur l' Icon , le premier navire qui offre le meilleur des vacances ; des navires récemment élargis, etc. Vous trouverez plus de détails sur la nouvelle expérience Hideaway Beach et sur Perfect Day à CocoCay ici .

