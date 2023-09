Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 46 000 $ à l'AERO Gatineau-Ottawa





QUÉBEC, le 15 sept. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'intermédiaire du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, une somme de 46 000 $ à l'AERO Gatineau-Ottawa, qui a lieu à Gatineau jusqu'au 17 septembre.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Depuis sa première édition, l'AERO Gatineau-Ottawa s'est donné pour objectif de sensibiliser la population à l'aviation, au moyen de démonstrations aériennes et par la préservation d'avions historiques. Au cours de la 16e édition, une soixantaine d'avions d'époque et de nouveaux prototypes électriques seront présentés.

« L'AERO Gatineau-Ottawa est devenu, au fil des ans, un événement populaire au Québec. Ce rassemblement familial permet au public, particulièrement aux jeunes, de découvrir l'histoire de l'aviation canadienne et québécoise et d'admirer au sol et dans les airs des numéros acrobatiques époustouflants, des défilés d'avions militaires de l'époque ainsi que les nouveaux prototypes électriques. Chaque année, les participants peuvent assister à des spectacles inoubliables. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« La région de l'Outaouais est connue pour ses festivals et ses événements enlevants. Parmi ceux-ci, l'AERO Gatineau-Ottawa permet à nos pilotes de mettre en lumière leurs talents devant un public avide de sensations fortes. Cette démonstration acrobatique suscite des passions chez les jeunes. Je suis heureux que notre gouvernement lui accorde son soutien. Les rendez-vous de ce type dynamisent notre industrie événementielle et stimulent notre économie. J'invite les gens à venir en grand nombre profiter de ces instants mémorables. Je souhaite que les visiteurs prolongent leur séjour dans les environs pour apprécier les multiples attraits de notre belle région. »

Robert Bussière, député de Gatineau

Faits saillants

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants : consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

15 septembre 2023 à 10:00

